Musica dal vivo, tradizioni popolari e scoperta del paesaggio compongono il programma di “Longobardi tra radici e suoni”, la rassegna in calendario dal 19 al 22 settembre 2026.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Longobardi Aps con il patrocinio del Comune. Il programma comprende il concerto gratuito di Roy Paci & Aretuska, la rievocazione dell’antico mercato del bestiame e un’escursione naturalistica sul Monte Cocuzzo.

Roy Paci & Aretuska in concerto

L’apertura è prevista sabato 19 settembre alle ore 21.30 nel piazzale dell’Atlantis Park. Sul palco saliranno Roy Paci & Aretuska con un repertorio che attraversa ska, jazz, rock e sonorità mediterranee.

Il concerto sarà a ingresso gratuito. Durante la serata saranno presenti anche stand gastronomici con piatti e prodotti legati alla tradizione locale.

La rievocazione dell’antico mercato del bestiame

Lunedì 21 settembre la manifestazione proseguirà nella zona Marina con la rievocazione dell’antico mercato del bestiame.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 15 alle 18 e riproporrà alcuni elementi della fiera che in passato caratterizzava la vita economica e sociale di Longobardi.

Il percorso comprenderà ricostruzioni di attività d’epoca, antichi mestieri e banchi espositivi. L’offerta gastronomica sarà curata da Andrea Porco con un chiosco dedicato allo stufato di carne e alla trippa.

Escursione guidata sul Monte Cocuzzo

La giornata conclusiva, martedì 22 settembre, sarà dedicata all’entroterra e al patrimonio ambientale.

In collaborazione con la sezione WWF di Belmonte Calabro sarà organizzata un’escursione naturalistica guidata sul Monte Cocuzzo. Il percorso consentirà ai partecipanti di attraversare l’area montana e osservare il paesaggio che collega i rilievi alla costa.