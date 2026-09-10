Il sindaco Sandro Principe firma un’ordinanza urgente: uscita anticipata l’11 e il 12 settembre in tutti gli istituti pubblici comunali

Le attività scolastiche ed educative nelle scuole pubbliche di Rende termineranno alle ore 11.30 nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026. Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 248, firmata il 10 settembre dal sindaco Sandro Principe.

Il provvedimento riguarda le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le istituzioni educative presenti nel territorio comunale. La disposizione si applica anche agli eventuali servizi educativi per l’infanzia, secondo le modalità organizzative stabilite dai rispettivi dirigenti scolastici e gestori.

Il provvedimento per tutelare alunni e personale

L’ordinanza è stata adottata in seguito alle temperature particolarmente elevate e alle condizioni di forte disagio bioclimatico registrate sul territorio di Rende.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, le condizioni microclimatiche di alcuni edifici potrebbero non assicurare un adeguato benessere termico durante le ore più calde. La misura punta quindi a ridurre l’esposizione degli studenti e del personale scolastico, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Le modalità per l’uscita dalle scuole

I dirigenti scolastici dovranno comunicare immediatamente il contenuto dell’ordinanza alle famiglie e al personale. Le singole istituzioni dovranno inoltre organizzare le modalità di uscita anticipata, assicurando la vigilanza sugli alunni fino alla loro riconsegna ai genitori o alle persone autorizzate.

Restano ferme le competenze dei dirigenti in materia di organizzazione del servizio, sicurezza e vigilanza. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è stato pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune.