La sede di via Giovanni Maendola torna operativa dopo i lavori. Disponibili anche servizi INPS e consegna del passaporto a domicilio

È tornato operativo oggi, 10 settembre, l’ufficio postale di Andreotta di Castrolibero. La sede di via Giovanni Maendola riapre al pubblico dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis.

Oltre alle tradizionali operazioni postali e finanziarie, nello sportello saranno disponibili alcuni servizi della Pubblica amministrazione.

Come cambia l’ufficio postale di Andreotta

I lavori hanno interessato la sala destinata al pubblico, ora dotata di nuovi arredi e di un impianto di illuminazione a basso consumo energetico.

Sono stati realizzati anche una corsia per le persone ipovedenti e uno sportello ribassato, destinato a rendere più accessibile la richiesta dei servizi.

Gli interventi rientrano nel progetto Polis, promosso da Poste Italiane nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti.

Certificati anagrafici e servizi INPS

Nell’ufficio postale di Andreotta sarà possibile richiedere i certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi dell’INPS.

Tra i documenti indicati figurano:

il cedolino della pensione;

la certificazione unica;

il modello OBIS/M.

Le prestazioni della Pubblica amministrazione si aggiungono ai prodotti e ai servizi già erogati dall’ufficio postale.

Passaporto richiesto direttamente allo sportello

I cittadini potranno presentare nell’ufficio di Andreotta anche la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il passaporto, senza recarsi in Questura.

Il servizio è stato attivato attraverso la convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli utenti potranno inoltre scegliere di ricevere il documento direttamente a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di Andreotta di Castrolibero osserverà il consueto orario:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.20 alle 13.35;

sabato: dalle ore 8.20 alle 12.35.

L a sede si trova in via Giovanni Maendola.