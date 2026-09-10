La sede di via Giovanni Maendola torna operativa dopo i lavori. Disponibili anche servizi INPS e consegna del passaporto a domicilio
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È tornato operativo oggi, 10 settembre, l’ufficio postale di Andreotta di Castrolibero. La sede di via Giovanni Maendola riapre al pubblico dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis.
Oltre alle tradizionali operazioni postali e finanziarie, nello sportello saranno disponibili alcuni servizi della Pubblica amministrazione.
Come cambia l’ufficio postale di Andreotta
I lavori hanno interessato la sala destinata al pubblico, ora dotata di nuovi arredi e di un impianto di illuminazione a basso consumo energetico.
Sono stati realizzati anche una corsia per le persone ipovedenti e uno sportello ribassato, destinato a rendere più accessibile la richiesta dei servizi.
Gli interventi rientrano nel progetto Polis, promosso da Poste Italiane nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti.
Certificati anagrafici e servizi INPS
Nell’ufficio postale di Andreotta sarà possibile richiedere i certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi dell’INPS.
Tra i documenti indicati figurano:
- il cedolino della pensione;
- la certificazione unica;
- il modello OBIS/M.
Le prestazioni della Pubblica amministrazione si aggiungono ai prodotti e ai servizi già erogati dall’ufficio postale.
Passaporto richiesto direttamente allo sportello
I cittadini potranno presentare nell’ufficio di Andreotta anche la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il passaporto, senza recarsi in Questura.
Il servizio è stato attivato attraverso la convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli utenti potranno inoltre scegliere di ricevere il documento direttamente a domicilio.
Gli orari di apertura
L’ufficio postale di Andreotta di Castrolibero osserverà il consueto orario:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.20 alle 13.35;
- sabato: dalle ore 8.20 alle 12.35.
La sede si trova in via Giovanni Maendola.