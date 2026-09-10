Lunedì alle 10.30 sarà presentato anche il blocco cardio-toraco-vascolare. L’obiettivo è ridurre i trasferimenti fuori regione

L’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza si prepara ad inaugurare la nuova Cardiochirurgia. L’appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre 2026, alle ore 10.30, nella Biblioteca medica del presidio ospedaliero di via Migliori.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il nuovo blocco operatorio cardio-toraco-vascolare, destinato ad accogliere interventi chirurgici di alta specialità e a consentire una gestione integrata dei pazienti sottoposti a procedure cardiochirurgiche e toraciche.

Il nuovo blocco operatorio

La struttura è stata realizzata con dotazioni tecnologiche avanzate e rappresenta un nuovo tassello nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione aziendale, l’apertura della Cardiochirurgia punta a rafforzare la capacità di presa in carico dei pazienti e a consolidare nel capoluogo cosentino un polo di riferimento per la chirurgia cardiovascolare e toracica.

Tra gli obiettivi indicati figura anche la riduzione dei trasferimenti dei pazienti verso strutture sanitarie situate fuori dalla Calabria.

Gli interventi previsti

Alla presentazione parteciperanno il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, Vitaliano De Salazar per la Direzione dell’Azienda ospedaliera, Franca Melfi, direttrice del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, il professore straordinario Daniele Maselli e Luca Veltert, direttore della UOC di Cardiochirurgia.