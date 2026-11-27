L’appuntamento con la musica di Sasà Calabrese, Daniele Moraca e Roberto Risorto è il lunedì 30 novembre alle ore 20.30

“OLTRE L’INDIFFERENZA” Parole e musica con Sasà Calabrese, Daniele Moraca e Roberto Risorto. Lunedì 30 novembre 2026, ore 20.30 – Cattedrale di Cosenza

«Quanto siamo ancora disposti ad ascoltare gli altri, a interessarci delle loro difficoltà, a riconoscere ciò che accade al di fuori della nostra esperienza personale? È un invito a riscoprire il valore dell’attenzione verso il prossimo quello che la Fondazione Lilli Funaro rivolge al pubblico con “Oltre l’indifferenza”, uno spettacolo di parole e musica in programma lunedì 30 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza.

Il viaggio musicale e narrativo di Sasà Calabrese e Daniele Moraca, con Roberto Risorto al pianoforte, toccherà alcune delle più belle pagine della canzone d’autore italiana e le composizioni originali dei due cantautori calabresi. Storie e sentimenti che raccontano il bisogno umano di vicinanza e la capacità di ritrovare nell’altro una parte della propria storia.

Il Duomo di Cosenza accoglie ancora una volta un’iniziativa della Fondazione Lilli, grazie alla sensibilità e alla disponibilità del rettore, don Luca Perri. I contenuti dello spettacolo trovano particolare consonanza con il messaggio di Papa Leone XIV per la XXXIV Giornata mondiale del malato, nel quale il Pontefice ha ricordato la dimensione sociale della compassione e la cura come espressione della carità cristiana. «Quando abbiamo dato vita alla Fondazione, desideravamo continuare a fare qualcosa di buono nel nome di Lilli – ricorda Michele Funaro –.

Da allora ci sono state accanto tante persone che hanno condiviso le ragioni del nostro impegno, artisti che hanno aderito con generosità alle nostre iniziative e giovani studiosi che abbiamo sostenuto nello sviluppo di importanti progetti di ricerca. Gli appuntamenti musicali hanno sempre avuto un posto speciale per noi e ci hanno permesso di coinvolgere un pubblico lontano dal mondo della medicina e della scienza.

La scelta del titolo di questa serata nasce dalla convinzione che la cultura e la musica possano aiutarci a comprendere meglio il tempo in cui viviamo, le fragilità degli altri e l’importanza dei rapporti umani. L’esperienza di Lilli prima, e della Fondazione poi, ci ha insegnato che dedicarsi al prossimo significa anche dare un senso diverso alle vicende della propria vita, persino a quelle più dolorose». L’intero ricavato della serata sarà come sempre devoluto alle attività della Fondazione Lilli Funaro, che dal 2004 sostiene la ricerca oncologica attraverso l’assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori calabresi e promuove convegni scientifici e iniziative culturali»