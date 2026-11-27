Sarà una testimonianza in videocollegamento dall’Ecuador ad aprire, sabato 28 novembre alle 19.30, la serata della Fondazione AVSI al Teatro Vittoria di Castrovillari. A seguire si esibiranno i Trionovo, quintetto di Saracena che rilegge la musica tradizionale del Sud Italia con arrangiamenti funk, pop e rock.

L’intero ricavato del concerto sosterrà tre progetti internazionali. In Libano i fondi contribuiranno a garantire sostegno educativo ai minori colpiti dal conflitto. In Burundi saranno destinati alla prevenzione della malnutrizione infantile e al sostegno dell’agricoltura familiare. In Venezuela serviranno a ricostruire edifici scolastici danneggiati dal terremoto.

L’appuntamento è la tappa castrovillarese della Campagna Tende 2026 di AVSI, dal titolo «Ogni persona è un bene infinito. Custodiamola». A organizzarlo sono il Centro Culturale G. Angeloni, guidato da Carla Bonifati, e il presidio territoriale di AVSI, coordinato da Antonesca Forte. La serata, patrocinata dal Comune di Castrovillari, è aperta alla comunità cittadina e diocesana.