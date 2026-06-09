Cosenza si prepara a ospitare un nuovo evento di rilevanza nazionale. Venerdì 12 giugno, alle 21, in Piazza XV Marzo, arriverà Radio2Live “Il cielo è sempre più blu”, il grande concerto organizzato nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com.

L’appuntamento sarà dedicato a Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, e porterà sul palco alcuni tra i protagonisti più noti della musica italiana. Per la città si tratta di un’altra occasione di visibilità nazionale, anche perché il concerto sarà registrato e trasmesso il 20 luglio in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2.

Caruso: «Cosenza capace di attrarre grandi eventi»

Il sindaco Franz Caruso commenta l’arrivo di Radio2Live sottolineando il valore dell’evento per l’immagine della città.

«Cosenza continua a dimostrare di essere una città capace di attrarre e ospitare eventi di rilevanza nazionale, contribuendo a raccontare al Paese il volto autentico della nostra comunità: una città bella, dinamica e ricca di energie positive», afferma il primo cittadino.

Caruso ringrazia poi gli enti coinvolti nell’organizzazione. «Ringrazio la Regione Calabria, la Calabria Film Commission e Rai Com per aver reso possibile questo importante appuntamento. La scelta di Cosenza quale sede di Radio2Live “Il cielo è sempre più blu” conferma la credibilità e la capacità organizzativa della nostra città e testimonia l'efficacia del lavoro sinergico tra le istituzioni nel promuovere l'immagine positiva della Calabria a livello nazionale».

Il cast di Radio2Live in Piazza XV Marzo

L’evento sarà condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo. Sul palco si alterneranno Noemi, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santamarea, Aiello, Francamente, Eugenio In Via Di Gioia, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli e Alessandro Gaetano.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla Radio2 Social Band per uno spettacolo interamente dal vivo, costruito attorno al ricordo e alla musica di Rino Gaetano. Una serata pensata come omaggio a uno degli artisti più originali della canzone italiana, capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse.

La registrazione televisiva e radiofonica dell’evento offrirà a Cosenza una vetrina mediatica di grande rilievo, portando Piazza XV Marzo e il centro storico della città nel circuito nazionale della Rai.

Cosenza tra musica, televisione e grandi appuntamenti

Per il sindaco Caruso, Radio2Live si inserisce in una sequenza di eventi che negli ultimi mesi hanno contribuito a rafforzare la proiezione esterna della città.

«L'evento che sarà ospitato a Cosenza rappresenta l'ennesimo appuntamento di prestigio dopo il concerto di Capodanno con Brunori Sas, la puntata speciale di Linea Verde Italia, il format “Tutti cantano Sanremo” e, soprattutto, l’arrivo della prima tappa italiana del Giro d'Italia un mese fa», sottolinea il primo cittadino.

Secondo Caruso, queste manifestazioni hanno contribuito a promuovere l’immagine di una città «polietnica, accogliente e attrattiva», capace di raccontarsi oltre gli stereotipi che per troppo tempo hanno accompagnato la Calabria.

«La vera identità della nostra comunità è quella di un popolo laborioso, ricco di valori e principi, che continua a confrontarsi con uno storico gap infrastrutturale ma che ha voglia di crescere, emergere e di affermarsi», aggiunge il sindaco.

Ingressi gratuiti, varchi e sicurezza

Per il concerto saranno disponibili 4.950 ingressi gratuiti. L’accesso a Piazza XV Marzo sarà consentito attraverso due varchi: da Corso Telesio e dalla Villa Comunale. In entrambi i punti saranno effettuati il conteggio automatico delle presenze e i controlli di sicurezza.

Sono previste anche due viabilità di emergenza, da via Giovanni Pezzullo, la cosiddetta discesa della Delegazione, e da via Paradiso.

Sotto il palco sarà inoltre allestita un’area riservata alle persone con disabilità, con accesso dedicato da via Paradiso e ingresso in piazza attraverso la rampa del Teatro Rendano.

Cosenza si prepara così a vivere una serata di musica, memoria e promozione nazionale, trasformando Piazza XV Marzo in un grande palcoscenico dedicato a Rino Gaetano e alla forza degli eventi capaci di raccontare la città oltre i suoi confini.