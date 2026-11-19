Dal 20 novembre sanzioni e meno visibilità per i proprietari che impongono compiti extra. Polemiche social sulle tariffe

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Si preannunciano tempi molto duri per i proprietari di appartamenti che si affidano al circuito Airbnb. Dal 20 novembre, infatti, non potranno più imporre agli ospiti di lasciare casa come l’hanno trovata: pulita e pronta ad accoglierli.

Sui social è guerra da quando l’azienda californiana ha annunciato l’entrata in vigore delle nuove regole.

Sono decine di migliaia i commenti pro e contro una decisione che non piace per nulla a chi mette a disposizione la propria abitazione. Molto più gradita dagli affittuari.

Costi inclusi nel prezzo

La svolta di Airbnb nasce per rispondere a un malcontento sempre più diffuso tra i viaggiatori di tutto il mondo. Molti utenti segnalavano infatti di dover consegnare gli appartamenti perfettamente riordinati e puliti prima di partire, pur avendo già pagato una specifica tariffa per le pulizie. Compresa nel prezzo.

La regola generale stabilisce che gli host non potranno più imporre faccende domestiche che richiedano un impegno o un tempo considerevoli, né compiti che rientrerebbero nelle mansioni ordinarie di un addetto alle pulizie.

Cosa cambia per gli ospiti: le nuove regole di comportamento

Le nuove direttive tracciano un confine netto tra le corrette norme di convivenza e i compiti che invece non spettano a chi soggiorna.

Agli ospiti non si potrà più chiedere di lavare, asciugare e riporre i piatti. Di togliere le lenzuola dai letti o avviare la lavatrice. Raccogliere e portare la spazzatura fuori dall'alloggio. Vietare l'uso dell'aria condizionata durante il soggiorno, se il servizio risulta incluso nell'annuncio.

Gli host potranno invece chiedere di raccogliere gli asciugamani usati e di lasciare i piatti, i bicchieri e le posate sporche all'interno del lavandino. Di separare i rifiuti all'interno degli appositi contenitori presenti nell'alloggio. Ed invitare gli ospiti a spegnere il condizionatore al momento di uscire dall'appartamento.

Eccezioni locali e rigore sui contratti

Sono previste poche eccezioni motivate a queste limitazioni, legate ad esigenze territoriali specifiche. Tra queste rientrano le zone in cui la gestione dei rifiuti richiede l'uso di contenitori anti-fauna selvatica oppure le aree colpite da restrizioni sull'uso dell'acqua.

Per quanto riguarda i contratti aggiuntivi da far firmare ai viaggiatori, la piattaforma ne limita fortemente l'impiego. Saranno ammessi soltanto per motivi di legge, regolamenti condominiali o di associazioni di proprietari, soggiorni mensili, annunci della linea Airbnb Luxe e per la copertura di comfort. In ogni caso, i proprietari avranno l'obbligo di caricare preventivamente i documenti nella sezione dedicata dell'annuncio.

Controlli e sanzioni: cosa rischiano gli host inadempienti

Airbnb ha chiarito che non saranno più tollerati cartelli affissi in casa o messaggi privati contenenti istruzioni di pulizia aggiuntive: ogni regola o richiesta dovrà essere pubblicata ed esplicitata esclusivamente nella sezione ufficiale dell'annuncio.

In caso di segnalazione o non conformità rilevata tramite l'editor degli annunci, la piattaforma procederà con una serie di azioni graduali. Si parte da inviti e consigli per arrivare a richiami formali e a una riduzione della visibilità dell'annuncio all'interno dei risultati di ricerca.