La casa dove l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto in Maremma è sotto sequestro per gli accertamenti disposti dalla Dda di Firenze e dalla procura di Grosseto che hanno aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. La casa è piantonata dai carabinieri. Al momento non c'è nessuno all'interno. I rilievi di polizia scientifica si sono conclusi ieri sera. Davanti all'abitazione anche stamani si sono radunati cronisti e troupes televisive.

Secondo quanto appreso la salma di Gianni De Gennaro non è più all'obitorio dell'ospedale di Grosseto, dove era stata portata ieri pomeriggio, ma è stata trasferita a Firenze, all'istituto di Medicina Legale di Careggi dove verrà effettuata l'autopsia. Ancora non risulta fissata la data dell'esame medico legale.