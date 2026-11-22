Sigilli all’abitazione dove l’ex capo della polizia è stato trovato morto per consentire gli accertamenti disposti dalla Dda di Firenze. Nei prossimi giorni prevista l’autopsia
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La casa dove l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto in Maremma è sotto sequestro per gli accertamenti disposti dalla Dda di Firenze e dalla procura di Grosseto che hanno aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. La casa è piantonata dai carabinieri. Al momento non c'è nessuno all'interno. I rilievi di polizia scientifica si sono conclusi ieri sera. Davanti all'abitazione anche stamani si sono radunati cronisti e troupes televisive.
Secondo quanto appreso la salma di Gianni De Gennaro non è più all'obitorio dell'ospedale di Grosseto, dove era stata portata ieri pomeriggio, ma è stata trasferita a Firenze, all'istituto di Medicina Legale di Careggi dove verrà effettuata l'autopsia. Ancora non risulta fissata la data dell'esame medico legale.