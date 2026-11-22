La questione relativa all'utilizzo del “San Vito-Marulla” da parte della DB Rossoblù, società dalla quale prenderà forma il progetto Cosenza Calcio 1914, registra un nuovo passaggio. La riunione convocata venerdì mattina a Palazzo dei Bruzi, che avrebbe dovuto mettere attorno allo stesso tavolo i rappresentanti delle due società interessate, si è svolta senza la presenza del Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio, che ha disertato l'appuntamento. Regolarmente presenti, invece, i rappresentanti della DB Rossoblù, che hanno avuto modo di esporre all'amministrazione comunale le proprie esigenze in vista delle partite che la squadra dovrà disputare nell'impianto cittadino. Il Comune di Cosenza ha infatti già concesso alla società cinque gare casalinghe al San Vito-Marulla per la stagione in corso, con il primo appuntamento previsto per domenica 29 novembre.

L'incontro di venerdì avrebbe dovuto rappresentare un'occasione per definire gli aspetti organizzativi e logistici legati all'utilizzo dello stadio, attualmente in concessione al Cosenza Calcio. Una necessità dettata dalla presenza di due realtà sportive distinte che dovranno condividere, nelle giornate autorizzate, la medesima struttura. L'assenza dei rappresentanti della società di Guarascio non ha però consentito un confronto diretto tra le parti. La DB Rossoblù ha comunque illustrato le proprie necessità, mentre l'amministrazione comunale ha deciso di fissare un nuovo appuntamento. Le due società sono state infatti convocate nuovamente per domani, lunedì 23 novembre, questa volta direttamente al San Vito-Marulla. Una scelta che consentirà di affrontare sul posto le questioni pratiche relative alla gestione dell'impianto e alle modalità di utilizzo nelle giornate interessate dalla concessione.

La vicenda coinvolge direttamente l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, nell'ambito del percorso istituzionale avviato per consentire alla nuova realtà calcistica di disputare le proprie partite a Cosenza. Manca una settimana alla prima partita prevista al San Vito-Marulla e restano da definire le modalità operative che consentiranno alla DB Rossoblù di utilizzare l'impianto nel rispetto della concessione esistente. Il nuovo appuntamento di lunedì rappresenterà dunque un ulteriore passaggio per cercare di risolvere le questioni ancora aperte. Resta da capire se, dopo l'assenza di venerdì, anche il Cosenza Calcio parteciperà al sopralluogo convocato dall'amministrazione comunale.