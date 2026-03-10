Una violenta esplosione ha distrutto parte di un’abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia. I vigili del fuoco sono al lavoro tra le macerie per cercare un uomo disperso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una fuga di gas

Una violenta esplosione ha distrutto parte di un’abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia. L’esplosione, seguita da un incendio, ha provocato il crollo di una porzione dell’edificio e ha lasciato almeno una persona dispersa sotto le macerie. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta per individuare l’uomo segnalato come disperso.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata provocata con ogni probabilità da una fuga di gas all’interno dell’abitazione. L’incendio sviluppatosi subito dopo la deflagrazione ha aggravato i danni strutturali dell’edificio, provocando il crollo di parte della casa.

Le operazioni di soccorso si stanno rivelando particolarmente complesse. L’abitazione si trova infatti in una zona impervia del territorio di Pescia, raggiungibile soltanto con mezzi fuoristrada, circostanza che rende più difficili e lente le attività di ricerca tra le macerie.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio sviluppatosi dopo l’esplosione e ora stanno concentrando gli sforzi sul recupero della persona dispersa. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici che dovranno accertare con precisione le cause della deflagrazione.

Le autorità non escludono al momento nessuna ipotesi, ma la pista principale resta quella di una perdita di gas all’interno dell’abitazione, che avrebbe provocato l’esplosione e il successivo crollo dell’edificio. Le ricerche proseguono tra le macerie mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’esito delle operazioni di soccorso.