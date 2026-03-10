Tornano anche quest’anno le Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’appuntamento è fissato per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, quando in tutta Italia saranno aperti 780 luoghi in oltre 400 città, molti dei quali normalmente non accessibili al pubblico.

In Calabria sono diversi i siti coinvolti nell’iniziativa promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, ma tre aperture riguardano direttamente la provincia di Cosenza, offrendo un’occasione speciale per conoscere realtà produttive, storiche e naturalistiche del territorio.

Mongrassano, visita al museo d’impresa della Gias

A Mongrassano sarà possibile visitare la GIAS, azienda nota nel settore dei surgelati per aver brevettato il primo metodo di pelatura a freddo dei pomodori. Durante le giornate FAI il pubblico potrà accedere allo spazio museale interattivo dell’azienda, che fa parte del circuito nazionale Museimpresa, dedicato agli archivi e ai musei d’impresa.

Per gli iscritti FAI è prevista inoltre una visita speciale alla filiera produttiva e di trasformazione agroalimentare, guidata dalla titolare Gloria Tenuta, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle fasi di lavorazione dei prodotti.

Montalto Uffugo, il percorso del grano al Molino Bruno

A Montalto Uffugo l’attenzione sarà rivolta a una delle più importanti realtà industriali della provincia: il Molino Bruno. I visitatori potranno seguire l’intero processo di trasformazione del grano, dal chicco fino alla produzione delle diverse tipologie di farine.

Durante il percorso sarà possibile assistere anche alla preparazione e alla cottura di prodotti realizzati con le farine del molino, offrendo uno sguardo diretto su una filiera alimentare fondamentale per il territorio.

Spezzano della Sila, tra i Giganti della Sila e il Casino Mollo

Tra le aperture più suggestive nel Cosentino ci sono quelle previste a Spezzano della Sila, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. I visitatori potranno accedere alla Riserva Naturale “I Giganti della Sila”, uno dei boschi secolari più affascinanti d’Italia, dove svettano maestosi pini larici alti oltre 40 metri.

Accanto alla riserva sarà visitabile anche il Casino Mollo, antico casino di caccia donato al FAI nel 2016 dalle sorelle Giovanna, Beatrice e Maria Silvia Mollo. L’edificio è oggi al centro di un importante progetto di restauro e valorizzazione, finanziato anche attraverso fondi europei del PNRR.

Un evento nazionale per conoscere e sostenere il patrimonio

Le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34ª edizione, rappresentano il più grande evento italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Dal 1993 ad oggi quasi 13 milioni e mezzo di persone hanno partecipato alle visite organizzate dal FAI, scoprendo oltre 17.000 luoghi in tutta Italia.

Le visite si svolgono con contributo libero, destinato a sostenere le attività della fondazione, impegnata nella tutela e nel restauro di 75 beni culturali e naturalistici in tutta la penisola.

A rendere possibile l’iniziativa sono oltre 7.500 volontari FAI e 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie che accompagnano i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti nel loro territorio.

Per conoscere orari, modalità di accesso ed eventuale prenotazione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa: www.giornatefai.it.