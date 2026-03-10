Non una semplice attività scolastica, ma un’esperienza formativa capace di ridefinire il modo di insegnare la letteratura. È questo il senso della partecipazione degli studenti ai Colloqui Fiorentini, l’iniziativa culturale che ogni anno riunisce a Firenze centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia per confrontarsi con un autore e con le grandi domande dell’esistenza.

In questa edizione al centro della riflessione c’era Umberto Saba, affrontato non come un capitolo da studiare e archiviare, ma come un interlocutore reale con cui dialogare. Un approccio che ribalta la didattica tradizionale: non la semplice trasmissione di contenuti, ma l’incontro con la parola letteraria come occasione per interrogare il presente e se stessi.

Il metodo sperimentato durante i Colloqui propone infatti un cambiamento radicale: avvicinarsi agli autori con umiltà, lasciando emergere la loro voce senza forzarla dentro categorie preconfezionate. In questo percorso, la poesia di Saba diventa uno strumento per comprendere il dolore della storia senza restarne schiacciati.

La sua lingua – scabra ed essenziale – non nasconde il male, ma lo attraversa con uno sguardo di verità. Le leggi razziali, la guerra, le fratture del Novecento non vengono giustificate, ma comprese nella loro complessità. Da qui nasce quella che i partecipanti hanno definito una sorta di “alchimia poetica”, in cui il male della storia diventa occasione di conoscenza.

Il cuore del messaggio è racchiuso in un’immagine evocata durante il confronto: la fiducia che resiste come una foglia che non vuole cadere dal suo ramo. Non un ottimismo ingenuo, ma una forma di resistenza umana e culturale contro il cinismo e il nichilismo del presente.

Il lavoro svolto a Firenze ha coinvolto gli studenti del Liceo Telesio di Cosenza, accompagnati dalle professoresse Francesca Mastrovito, Giuseppina Bossio e Alessia Travo, già docente dello stesso istituto e storica promotrice dell’esperienza. L’organizzazione ha visto inoltre il contributo dei professori Tedesco, Domanico e Nimpo, convinti sostenitori del valore formativo dei Colloqui.

Durante la tre giorni fiorentina la riflessione letteraria si è intrecciata con quella filosofica. L’accostamento tra Saba e i “Sentieri interrotti” di Martin Heidegger ha offerto agli studenti un ulteriore livello di lettura: se la modernità spinge verso la velocità e l’efficienza tecnica, la poesia invita invece alla sosta, all’ascolto e allo stupore.

Il sentiero che si interrompe nel bosco, apparentemente inutile, diventa così una metafora del sapere umanistico: non sempre conduce a risultati immediati, ma permette di incontrare il cuore dell’essere umano.

L’esperienza dei Colloqui Fiorentini propone anche un percorso ideale che attraversa diversi autori: Pasolini, con la sua denuncia della perdita dell’umano; Saba, con la cura e la comprensione; e Manzoni, simbolo della speranza e dell’impegno nella storia.

Accanto al lavoro culturale, i ragazzi hanno avuto l’occasione di vivere la città di Firenze, visitando alcuni dei luoghi simbolo del Rinascimento, tra cui gli Uffizi e le Cappelle Medicee. Un’esperienza che ha rafforzato il senso di comunità tra studenti provenienti da contesti diversi.

Dalle testimonianze raccolte emerge un clima di condivisione e gratitudine. «I docenti sono stati alunni e gli alunni docenti», raccontano alcuni partecipanti, descrivendo un confronto in cui gerarchie e ruoli si sono temporaneamente dissolti davanti alla forza delle parole degli autori.

Un’esperienza che lascia una traccia anche nel modo di concepire lo studio. Non una conoscenza “digestiva”, da memorizzare e dimenticare rapidamente, ma una conoscenza partecipata, capace di accendere negli studenti il desiderio di comprendere il mondo.

L’auspicio dei docenti e degli studenti è che questa esperienza non resti una parentesi isolata, ma diventi il punto di partenza per ripensare il modo di stare in classe: con più ascolto, più domande e più onestà intellettuale. Perché, come dimostra il dialogo con Saba, la letteratura può ancora insegnare a guardarsi dentro senza scorciatoie.