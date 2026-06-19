Una bambina di quattro anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle sette del mattino di oggi, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese.

I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma, e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale Di Venere di Bari, per trauma alla gamba sinistra e cranico. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.

Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di quattro anni di Triggiano (Bari) morta questa mattina nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

La bambina è morta sul colpo, la mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa.

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell'incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.