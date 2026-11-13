L’incontro bipartisan su come affrontare le minacce ibride è finita a torte in faccia o quasi. Giuseppe Conte ha rinfacciato a Giorgia Meloni di aver tagliato i fondi da lui stanziati, quando era Presidente del Consiglio, sulla cybersicurezza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha chiesto ai leader delle opposizioni di sostenere il suo Ddl su un’autorità cibernetica, Matteo Renzi si è infilato nelle faide sotterranee del Governo chiedendo da chi dipende la cybersicurezza in Italia: dalla Difesa, dagli Interni o dai Servizi. Insomma buono nelle intenzioni il confronto sugli attacchi ibridi degli ultimi giorni, ma scarso nei risultati. Alla fine l’unica cosa certa è che il Governo rafforzerà l’Acn, l'Autorità nazionale per la cybersicurezza.

Almeno c’è stato il tentativo di aprire un confronto appunto bipartisan di fronte ad un pericolo che coinvolge tutti. Lo abbiamo toccato con mano anche in Calabria con i due, per fortuna finti, allarmi bomba che secondo alcuni erano anche un modo di testare la nostra capacità di reazione di fronte alle emergenze. Eppure il tema non è entrato nel dibattito politico regionale, nonostante la Calabria sia stata fra le prime ad affrontare il tema.

Nel 2025 l’allora assessore alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, aveva lanciato ReDigit, agenzia per il digitale della Regione. Per la struttura erano stati stanziati tre milioni di euro. Non solo. La Regione aveva fatto anche un concorso per reclutare esperti informatici. Ne sono stati assunti venti oggi impiegati in parte presso CSIRT Regione Calabria ovvero la struttura regionale preposta alla prevenzione, al monitoraggio e alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica, in parte presso altre strutture. L’agenzia invece non ha mai visto la luce.

«Da quando non ho più la delega alla Transizione Digitale non ho più seguito la pratica - ci dice Filippo Pietropaolo che attualmente è presidente della commissione Bilancio - Dico però che la Regione sulla cybersicurezza è messa piuttosto bene perché abbiamo un apposito Dipartimento di Transizione Digitale che si occupa di queste cose, abbiamo investito molto anche nel Piano strategico di cybersecurity 2024–2027».

Eppure Pietropaolo dice che il problema della vulnerabilità delle reti esiste eccome. L’Autorità nazionale ha stanziato fondi cospicui per la protezione dei dati rivolti però alle Regioni, alle aziende sanitarie, ai capoluoghi e ai comuni sopra i 100mila abitanti. «Resta scoperta tutta la rete dei piccoli comuni - spiega Pietropaolo - che però accede continuamente ai dati e alle piattaforme della Regione. Se pensiamo ai frigoriferi dei supermercati quelli sono porte di accesso al sistema. Quello che voglio dire è che è inutile che la Regione sia superblindata, gli hacker possono con facilità penetrare nel sistema attraverso porte di ingresso più vulnerabili». In effetti ReDigit fra gli altri compiti avrebbe dovuto anche fornire un supporto ai piccoli comuni.

Filippo Pietropaolo

Per questo l’ex assessore sta preparando una proposta di legge per allargare il sistema dei finanziamenti e la protezione anche ai piccoli comuni. «Prima di depositarla mi sto rapportando con l’Anc - ci dice - ma credo che sia un’esigenza reale. Fra l’altro in Calabria abbiamo tutte le competenze per sviluppare una rete protetta. Abbiamo università come l’Unical che su questo tema sono all’avanguardia, ma soprattutto abbiamo un sistema di imprese digitali, calabresi e non, che operano sul territorio e hanno il know how».

Insomma la cybersicurezza non solo può renderci più tranquilli, ma anche generare sviluppo e occupazione.