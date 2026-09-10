Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 10 settembre, in una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine. Una donna di 61 anni avrebbe accoltellato il padre, 91 anni, durante una visita nella struttura dove l'anziano era ospite.

Dopo l'aggressione, la donna si è presentata spontaneamente ai carabinieri e si è costituita. Sono stati quindi i militari dell'Arma del Comando provinciale di Udine a intervenire e ad avviare gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, la 61enne avrebbe agito in un momento in cui non erano presenti altre persone. Un elemento che rende ancora più delicata la ricostruzione della dinamica e che ha portato gli investigatori a svolgere una serie di verifiche all'interno della struttura e ad ascoltare le persone che possono fornire elementi utili alle indagini.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri del Comando provinciale di Udine, coordinati dalla Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono in corso per chiarire anche le circostanze che hanno preceduto l'aggressione e il rapporto tra la donna e il padre.

Tra le ipotesi investigative al momento ci sarebbe anche quella di un movente legato a difficoltà economiche. Entrambi i genitori della 61enne, infatti, risultano ospiti della struttura: il padre nella stanza in cui si è verificata l'aggressione, mentre la madre si trova in un'altra stanza e, secondo le informazioni disponibili, non avrebbe assistito al delitto.

Restano da chiarire numerosi aspetti della vicenda, a partire dalla dinamica esatta dell'aggressione e dalle motivazioni che avrebbero portato la donna ad accoltellare il padre. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti sotto il coordinamento della Procura di Udine.