Il consigliere regionale segnala rumori, vandalismo e raduni notturni in via Monte Sant’Angelo. Nota inviata anche a Prefettura e forze dell’ordine

Controlli delle forze dell’ordine e un’ordinanza comunale per vietare i raduni notturni alla cosiddetta “villetta gialla” di Castrovillari. Sono le richieste avanzate dal consigliere regionale Riccardo Rosa, esponente di Noi Moderati.

La segnalazione è stata indirizzata al sindaco di Castrovillari e, per conoscenza, alla Prefettura di Cosenza, al capitano della Compagnia dei carabinieri e al dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza.

La segnalazione sulla villetta gialla

La zona indicata da Rosa si trova nelle pertinenze di via Monte Sant’Angelo. Secondo quanto riferito dal consigliere, l’area sarebbe interessata ogni sera da raduni di numerosi adolescenti e da ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica.

«Questa zona, un tempo destinata alla frequentazione ordinata dei residenti, è divenuta area di degrado, con nocumento finanche alla salute di tanti cittadini che non trovano pace né riposo durante la notte», scrive Rosa.

Le circostanze illustrate nella nota costituiscono segnalazioni del consigliere regionale e dovranno essere eventualmente riscontrate dagli enti e dagli organi competenti.

Rumori, fuochi d’artificio e bottiglie infrante

Rosa riferisce di motorini modificati, fuochi d’artificio esplosi in orario notturno, musica ad alto volume e veicoli dotati di marmitte particolarmente rumorose.

Nella segnalazione si parla inoltre di bottiglie infrante sulla carreggiata dopo alcuni festeggiamenti e di presunti atti vandalici ai danni di beni pubblici e privati.

Il consigliere richiama anche la scarsa illuminazione dell’area, ritenuta una delle condizioni che favorirebbero il protrarsi dei raduni e delle condotte contestate.

La richiesta di un’ordinanza urgente

Rosa chiede all’Amministrazione comunale di adottare un provvedimento che vieti i raduni notturni presso la villetta.

«Tale stato di cose non è più sostenibile e la risoluzione della problematica non può essere ulteriormente procrastinata», sostiene il consigliere regionale.

La richiesta comprende anche un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza e il riposo dei residenti.

«I giovani hanno diritto a spazi di socialità»

Nella nota Rosa riconosce la necessità di garantire ai ragazzi luoghi nei quali incontrarsi, ma ritiene indispensabile conciliare questa esigenza con la sicurezza e la quiete pubblica.

«Sebbene i giovani abbiano pieno diritto a spazi di socialità, l’area in questione è ormai divenuta ricettacolo di disagio e devianza», afferma l’esponente di Noi Moderati.