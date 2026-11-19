Nuove opportunità di lavoro nella Polizia di Stato per laureati under 28. I posti disponibili riguardano quattro settori professionali: informatica, economia, lingue e area umanistica, comunicazione istituzionale. Per la prima volta, le sedi saranno individuate su base provinciale e i candidati potranno esprimere le proprie preferenze territoriali già al momento della domanda

La Polizia di Stato ha previsto quattro concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi 1.000 allievi vice ispettori, con l'obiettivo di rafforzare specifiche competenze professionali all'interno dell'Amministrazione.

La novità principale riguarda la distribuzione territoriale dei posti: per la prima volta, infatti, le disponibilità saranno suddivise su base provinciale. I candidati potranno indicare le proprie preferenze geografiche già durante la presentazione della domanda, mentre l'assegnazione della sede sarà definita prima dell'inizio del corso di formazione.

La ripartizione dei 1.000 posti

I posti messi a concorso sono distribuiti in quattro diversi ambiti professionali:

Informatica: 300 posti. Le assunzioni sono rivolte a laureati con competenze tecnologiche e digitali, sempre più importanti per le attività investigative e operative. Economia: 270 posti. L'obiettivo è inserire personale con una preparazione specifica in ambito amministrativo, economico e contabile. Lingue e area umanistica: 230 posti. Le figure selezionate contribuiranno a rafforzare le competenze linguistiche e culturali necessarie per affrontare attività investigative e operative in un contesto internazionale. Comunicazione istituzionale: 200 posti. La selezione riguarda candidati con competenze nei media digitali, nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche.

I requisiti per partecipare

I concorsi sono rivolti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi ammesse dal rispettivo bando.

È fondamentale verificare attentamente i titoli di studio richiesti: ciascuna procedura, infatti, è destinata a uno specifico settore professionale e prevede requisiti di accesso differenti.

Le prove di selezione

L'iter concorsuale prevede diverse fasi di valutazione. In particolare, i candidati potrebbero essere chiamati a sostenere un'eventuale prova preselettiva, seguita dagli accertamenti dell'efficienza fisica, che comprendono una prova di corsa. Sono inoltre previsti accertamenti psicofisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. I candidati che supereranno tutte le fasi della selezione e risulteranno vincitori saranno ammessi a un corso di formazione della durata di un anno, durante il quale è previsto il trattamento economico.

Dove consultare i bandi e presentare domanda

Per conoscere nel dettaglio i requisiti, le classi di laurea ammesse, la distribuzione territoriale dei posti e le modalità di partecipazione, è necessario consultare i singoli bandi ufficiali. Le procedure sono disponibili sul portale dei concorsi della Polizia di Stato:

https://concorsionline.poliziadistato.it

È consigliabile leggere attentamente il bando relativo al settore di interesse prima di presentare la candidatura, verificando anche le scadenze e le modalità di indicazione delle preferenze territoriali.