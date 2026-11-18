Un minorenne avrebbe ustionato un compagno di scuola e, temendo che raccontasse l'accaduto alla presidenza, lo avrebbe bloccato e picchiato. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata al Policlinico. I Carabinieri hanno identificato il presunto responsabile e stanno raccogliendo le testimonianze.

La ricostruzione dei fatti

Momenti di tensione questa mattina al liceo Corni di Modena, dove uno studente minorenne avrebbe ustionato alla guancia un compagno di scuola. La situazione sarebbe poi degenerata quando l'aggressore si è accorto che la vittima stava per recarsi in presidenza per raccontare quanto accaduto.

A quel punto, secondo quanto riferito dai Carabinieri, il ragazzo sarebbe stato bloccato e picchiato dal compagno.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per gli accertamenti. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Modena con codice di gravità 1, corrispondente a lesioni di lieve entità. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

I Carabinieri hanno già identificato il presunto autore dell'aggressione e stanno raccogliendo le testimonianze degli studenti e delle persone presenti nell'istituto al momento dei fatti, per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.