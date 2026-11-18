Completati i lavori del progetto Polis, con spazi più accessibili e nuovi servizi. Salgono a 65 le sedi riqualificate in provincia di Cosenza. Magarò: «Un risultato concreto e molto atteso per la nostra comunità»

Sono terminati gli interventi del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglione Cosentino, dove i cittadini possono anche presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto, con la possibilità di riceverlo a domicilio. La sede rinnovata è stata presentata lunedì 16 novembre, alla presenza del sindaco Salvatore Magarò e dei rappresentanti di Poste Italiane.

I lavori hanno interessato gli spazi interni, con l’introduzione di sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. Con il completamento di questo intervento, secondo quanto comunicato dall’azienda, diventano 65 gli uffici postali rinnovati in provincia di Cosenza nell’ambito di Polis.

Il progetto di Poste Italiane coinvolge circa 7mila uffici nei Comuni con meno di 15mila abitanti e punta a rendere disponibili sul territorio anche servizi della pubblica amministrazione.

«L’inaugurazione di oggi rappresenta un risultato concreto e molto atteso per la nostra comunità», ha dichiarato Magarò durante la presentazione. Il sindaco ha richiamato l’utilità di poter richiedere nel proprio Comune documenti anagrafici, certificazioni Inps e avviare la pratica per il passaporto, riducendo gli spostamenti soprattutto per gli anziani e per le persone con maggiori difficoltà.

Il servizio relativo ai passaporti è reso possibile dalla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra le dotazioni indicate dall’azienda figurano anche gli ATM Postamat di ultima generazione, disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24. Consentono di effettuare prelievi, ricariche, consultare i movimenti e pagare i bollettini attraverso il lettore di codici a barre. Gli apparecchi sono dotati di sistemi di sicurezza e tecnologia anti-skimming.

L’ufficio postale di Castiglione Cosentino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.