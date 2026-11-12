Il gruppo di Cosenza rinnova l’appello al presidente della Provincia sul progetto attribuito alla precedente amministrazione Succurro. Nella nota denuncia l’assenza di risposte e contesta il peso economico dell’operazione sulle casse dell’ente
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sinistra e Libertà Cosenza torna a chiedere al presidente della Provincia, Biagio Faragalli, la revoca del contratto relativo a un project financing che il gruppo indica in 100 milioni di euro e attribuisce alla precedente amministrazione guidata da Rosaria Succurro.
La richiesta è contenuta in una nota nella quale il gruppo contesta l’assenza di risposte ai precedenti appelli e sollecita una decisione politica sul futuro dell’operazione.
«Abbiamo più volte chiesto al presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, di revocare il project financing da 100 milioni», scrive Sinistra e Libertà. «Finora non abbiamo ottenuto alcuna risposta».
Le critiche alla gestione del progetto
Nella nota il gruppo richiama anche un presunto intervento dell’Anac, sostenendo che il progetto sarebbe stato sanzionato dall’Autorità. Il comunicato non indica gli estremi del provvedimento né ne precisa il contenuto.
Sinistra e Libertà esprime quindi «delusione per l’atteggiamento del presidente Faragalli», al quale rimprovera di non essere intervenuto sul piano politico pur non avendo promosso il progetto.
«Le questioni politiche devono essere risolte dalla politica», sostiene il gruppo, aggiungendo che «non si può delegare sempre e comunque ad altri organismi».
La richiesta di revoca del contratto
Al centro della contestazione c’è anche il costo dell’operazione. Secondo Sinistra e Libertà, il progetto comporterebbe un esborso particolarmente gravoso per le casse dell’amministrazione provinciale.
Da qui il nuovo appello a Faragalli: «Rinnoviamo l’appello al presidente Faragalli di agire e di procedere con la revoca del contratto. Anche per restituire piena agibilità all’ente che egli amministra. Lo diciamo da avversari politici».