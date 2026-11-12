Proseguono gli allarmi provocati dalle email inviate a numerosi istituti italiani. L’ambasciatore russo Aleksej Paramonov esprime solidarietà e offre assistenza nelle indagini. A Paternò evacuata una scuola media: una ragazza è stata soccorsa dal 118

Le email con minacce di bomba continuano a seminare paura nelle scuole italiane e il caso assume anche una dimensione diplomatica. L’ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov, ha espresso solidarietà al nostro Paese e ha offerto la collaborazione delle autorità russe per contribuire a individuare i responsabili degli invii.

Secondo quanto comunicato dall’ambasciata, Mosca si dice disponibile a fornire assistenza agli investigatori italiani e ribadisce il proprio impegno nella cooperazione internazionale contro il terrorismo.

Paramonov ha richiamato anche la memoria della strage di Beslan del 2004, uno degli episodi più drammatici della storia recente russa, sottolineando la particolare sensibilità del Paese verso minacce rivolte a studenti e istituti scolastici.

Paura nelle scuole e controlli in tutta Italia

Le minacce hanno interessato numerosi istituti e in diversi casi hanno fatto scattare evacuazioni e verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Le email, inviate a più scuole, hanno generato allarmi in varie regioni e costretto dirigenti e autorità locali ad applicare le procedure di sicurezza, con studenti fatti uscire dagli edifici e successivi controlli.

In molti casi gli accertamenti non hanno riscontrato la presenza di ordigni, ma il ripetersi delle segnalazioni sta creando tensione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

A Paternò una studentessa si sente male

La paura ha avuto conseguenze anche sul piano fisico.

Alla scuola media Virgilio di Paternò, nel Catanese, una studentessa ha accusato un malore durante le fasi dell’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e, secondo quanto riferito dall’istituto, la ragazza sta bene.

Gli studenti erano stati inizialmente evacuati, mentre successivamente, dopo le verifiche e le indicazioni delle autorità, è stato disposto il rientro nelle classi.

L’episodio restituisce la misura di un fenomeno che, pur in assenza finora di riscontri concreti sulla presenza di esplosivi, sta provocando effetti reali: lezioni interrotte, evacuazioni, ansia e paura tra gli studenti.

Le indagini continuano

Resta ora da chiarire chi sia dietro l’invio coordinato delle minacce e con quale obiettivo.

L’offerta di collaborazione arrivata dall’ambasciata russa aggiunge un nuovo elemento alla vicenda, mentre le autorità italiane proseguono gli accertamenti sull’origine delle email e sui soggetti coinvolti.

Il dato più evidente, intanto, è che l’allarme ha ormai superato la dimensione del singolo istituto: si tratta di un fenomeno diffuso, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana di migliaia di studenti e famiglie.