L'animale era ferito, è il secondo avvistamento nel mare del Salento
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Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l'episodio sui social è stato Giuseppe Zacà che ha diffuso il video, ripreso da diversi quotidiani online: "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa.
La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico". Lo squalo avrebbe colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo.