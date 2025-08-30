Pronto un contratto part-time a tempo determinato da inquadrare nella categoria di funzionario e rapporto con i media, l’incarico sarà conferito dal sindaco con l’ausilio del segretario generale

Il Comune di Rende ha pubblicato un bando relativo alla manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di idonei per l’assunzione di un collaboratore della segreteria del sindaco di Rende, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e part-time al 50% (18 ore settimanali) del Ccnl funzioni locali da inquadrare nella categoria di funzionario e rapporto con i media.

L’incarico previsto è quello di esperto in comunicazione – portavoce – addetto stampa per «curare le attività di comunicazione dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia con rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera mediante comunicati stampa e che, inoltre, coadiuvi il Sindaco nelle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, nel cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive».

L’incarico sarà conferito dal sindaco Sandro Principe, con l’ausilio del segretario generale, sulla base dei curricula presentati.

Tra i requisiti richiesti: iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti), laurea e comprovata esperienza nel campo della comunicazione.

Le domande vanno presentate attraverso il Portale InPA entro le 23.59 del 15 settembre 2025.