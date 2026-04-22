Sui lavori di bitumazione delle strade a Cosenza si accende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione, con il sindaco Franz Caruso che interviene in prima persona per respingere le critiche arrivate dalla minoranza consiliare e per difendere l’operato dell’ufficio stampa del Comune. Il primo cittadino parla di una polemica costruita su elementi marginali, priva di contenuti reali e utilizzata in modo strumentale per attaccare l’amministrazione.

Nel mirino del sindaco finiscono le contestazioni sollevate in merito alla comunicazione istituzionale relativa agli interventi di bitumazione eseguiti in alcune strade cittadine. Per Caruso, però, la vicenda non riguarda omissioni o irregolarità, ma il tentativo dell’opposizione di trasformare aspetti tecnici dell’attività amministrativa in un caso politico.

Franz Caruso difende l’ufficio stampa del Comune di Cosenza

Il sindaco apre il suo intervento con toni netti, rivendicando la correttezza del lavoro svolto dalla struttura comunale.

«Intervengo con assoluta fermezza per ristabilire la verità e respingere una polemica che, ancora una volta, si fonda su presupposti inconsistenti e strumentali. L’Ufficio stampa del Comune di Cosenza ha operato, anche in questa circostanza, con la consueta integrità, correttezza e trasparenza».

Parole con cui Franz Caruso non si limita a respingere le accuse, ma punta a difendere apertamente la reputazione e il metodo di lavoro di chi opera all’interno dell’ufficio stampa. Un passaggio che viene rafforzato da un ulteriore riconoscimento nei confronti del personale.

«Desidero sottolineare, senza equivoci di sorta o tentennamento alcuno – prosegue Franz Caruso - la professionalità e l’abnegazione di quanti operano all’interno dell’ufficio stampa del Comune. Un impegno, il loro, contraddistinto da disponibilità e da un grande senso di responsabilità istituzionale».

Le accuse della minoranza e la replica sui comunicati

Secondo il sindaco, le critiche mosse dall’opposizione si concentrano su aspetti secondari, come l’orario di invio di un comunicato, la sua pubblicazione sul sito istituzionale o il giorno in cui sarebbe stato diffuso. Rilievi che Franz Caruso definisce irrilevanti sul piano sostanziale e utilizzati solo per alimentare una polemica.

«Le contestazioni avanzate si concentrano su aspetti del tutto marginali: l’orario di invio di un comunicato, la sua collocazione sul sito istituzionale, il giorno della sua diffusione. Rilievi pretestuosi e inconsistenti, utilizzati come grimaldello per costruire una polemica artificiosa che non ha alcuna attinenza con la realtà del lavoro svolto».

Nella lettura del primo cittadino, non ci sarebbe dunque alcun nodo reale legato alla trasparenza dell’informazione, ma solo un uso politico di questioni tecniche prive di reale consistenza.

«Opposizione senza contenuti, attacco costruito sul nulla»

Il sindaco alza poi ulteriormente il livello dello scontro, attribuendo a una parte della minoranza la volontà di usare in modo distorto il confronto democratico.

«È evidente il tentativo di una parte dell’opposizione di trasformare elementi tecnici e fisiologici dell’attività amministrativa in un attacco politico, nella totale assenza di contenuti seri. Questo atteggiamento denota non solo una mancanza di visione, ma anche un uso distorto del confronto democratico».

È uno dei passaggi più politici della nota, perché sposta la discussione dai comunicati ai rapporti tra maggioranza e opposizione. Per Franz Caruso, infatti, la polemica sui lavori di bitumazione rivelerebbe soprattutto la mancanza di argomenti solidi da parte dei consiglieri di minoranza.

Il riferimento a Giuseppe Di Donna e al lavoro oltre l’orario ordinario

Nel difendere l’ufficio stampa, il sindaco richiama anche il lavoro svolto su richiesta degli uffici competenti e nel rispetto delle procedure previste. Sottolinea inoltre la disponibilità dimostrata anche fuori dagli orari ordinari di servizio.

«L’Ufficio stampa ha agito su richiesta degli uffici competenti, rispettando tempi e procedure e garantendo la diffusione puntuale delle informazioni, arrivando a operare anche al di fuori degli orari ordinari per senso di servizio, per come ha sempre fatto il responsabile dell’Ufficio Stampa Giuseppe Di Donna in anni al servizio dell’Ente e della comunità cosentina. Parlare di omissioni o, peggio, insinuare volontà di occultamento significa travisare deliberatamente i fatti».

Il richiamo diretto a Giuseppe Di Donna rafforza la scelta del sindaco di difendere non soltanto la struttura in astratto, ma anche chi la guida e la rappresenta.

Bitumazione strade, il sindaco rilancia sul piano politico

Nella parte finale della sua replica, Franz Caruso torna a sottolineare la distanza tra quella che considera l’azione concreta dell’amministrazione e le polemiche sollevate dall’opposizione.

«Quando mancano argomenti solidi, si tenta di costruire casi sul nulla. Ma la città ha bisogno di ben altro: della nostra serietà e responsabilità, ma anche di un confronto politico fondato sui contenuti, non su polemiche sterili o, peggio, strumentali».

Il sindaco ribadisce quindi che l’amministrazione continuerà a muoversi nel segno della trasparenza e del rigore, senza lasciarsi condizionare da attacchi considerati privi di fondamento.

«Noi continueremo a lavorare con rigore, trasparenza e determinazione, al servizio esclusivo dei cittadini, senza farci condizionare da attacchi fini a se stessi e privi di ogni fondamento».

«Non è una difesa d’ufficio»

In chiusura, Franz Caruso precisa che il suo intervento non va letto come una semplice presa di posizione formale a tutela di un ufficio comunale, ma come il riconoscimento di una professionalità che ritiene già ampiamente conosciuta in città. «Che sia chiaro: la mia non è una difesa d’ufficio – conclude Franz Caruso - La professionalità di chi opera all’interno dell’Ufficio stampa è, per come detto, ampiamente riconosciuta ed apprezzata».