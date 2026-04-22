La Regione Calabria punta a rafforzare la promozione turistica del territorio attraverso un maggiore coinvolgimento diretto dei Comuni. In questa direzione si inserisce la comunicazione ufficiale inviata dall’assessore al Turismo, Lavoro, sviluppo economico, Fiere nazionali e internazionali, Giovanni Calabrese, a tutti i sindaci calabresi, e sottoscritta anche dal dirigente generale del dipartimento Turismo, Cultura e identità territoriale, Roberto Cosentino.

Al centro dell’iniziativa c’è l’invito rivolto agli enti locali a registrarsi gratuitamente all’Area operatori del portale ufficiale Calabria Straordinaria, la piattaforma digitale pensata per valorizzare il patrimonio turistico regionale e costruire una promozione più coordinata, aggiornata e accessibile.

La Regione Calabria punta sul portale Calabria Straordinaria

Con questa iniziativa la Regione intende spingere i Comuni a partecipare in modo attivo alla narrazione e alla promozione del territorio. La registrazione al portale consentirà infatti agli enti locali di pubblicare e valorizzare eventi, punti di interesse, chiese, musei e monumenti, contribuendo così alla costruzione di un’offerta turistica integrata.

Nel testo della comunicazione, l’assessore Giovanni Calabrese sottolinea il valore strategico della piattaforma.

«Calabria Straordinaria – scrive Calabrese – non è un semplice sito web, ma una piattaforma interattiva progettata per offrire informazioni dettagliate su attrazioni, eventi, itinerari e luoghi da scoprire. Grazie alla struttura multilingua e alla gestione dinamica dei contenuti, rappresenta uno strumento strategico per promuovere la Calabria a livello nazionale e internazionale. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a rafforzare la visibilità del territorio e a favorire una promozione coordinata, innovativa e accessibile della destinazione Calabria».

Come possono aderire i Comuni calabresi

La procedura indicata dalla Regione viene descritta come semplice e accessibile. L’adesione prevede l’inserimento dei dati dell’ente e del referente responsabile, la compilazione delle informazioni di base del profilo e il caricamento di un documento di riconoscimento insieme alla documentazione necessaria per la validazione, compresa un’eventuale delega.

Nella comunicazione viene chiarito anche un altro aspetto pratico: l’operazione non deve essere svolta necessariamente dal sindaco. Il Comune potrà infatti individuare un referente incaricato, allegando la delega firmata tra i documenti richiesti.

Si tratta di un passaggio che punta a facilitare la partecipazione degli enti locali, rendendo più rapida l’attivazione degli spazi sul portale e più immediato il caricamento dei contenuti.

Supporto diretto ai Comuni per il caricamento dei contenuti

Per agevolare ulteriormente l’adesione dei Comuni, la Regione mette a disposizione anche un servizio di supporto diretto. La redazione della piattaforma Calabria Straordinaria potrà infatti occuparsi del caricamento dei contenuti, a condizione che vengano trasmessi via mail la locandina dell’evento e le eventuali informazioni descrittive.

Resta comunque necessaria la registrazione dell’ente sulla piattaforma, che rappresenta il passaggio indispensabile per poter poi usufruire del servizio di assistenza.

Questa possibilità rafforza l’impianto operativo dell’iniziativa, perché consente anche ai Comuni con minori risorse organizzative di partecipare alla promozione del territorio attraverso il portale regionale.

L’invito a collegare il portale ai siti istituzionali

Nella stessa missiva, l’assessore Giovanni Calabrese invita inoltre i Comuni a inserire il link del portale Calabria Straordinaria nella homepage dei propri siti istituzionali. Un’indicazione che punta a rendere più forte il raccordo tra comunicazione istituzionale locale e strategia regionale di promozione turistica.

L’obiettivo è costruire una rete più riconoscibile, capace di convogliare in un unico spazio digitale informazioni, itinerari, eventi e luoghi identitari della Calabria, offrendo a cittadini e visitatori uno strumento aggiornato e facilmente consultabile.

Per l’assistenza tecnica la Regione segnala i contatti dedicati: info@calabriadigitalhub.it e il numero +39 351 3479207.