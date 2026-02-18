La consigliera regionale Anna Giulia Mannarino parla dell'impegno che l'amministrazione comunale porta avanti nel settore del Welfare: «La nostra priorità sono le fasce deboli della comunità»

Anna Giulia Mannarino è entrata in Consiglio Comunale a Castrolibero nel 2018, animata dal desiderio di servire la comunità e contribuire concretamente al benessere dei cittadini. Fin dai primi anni di attività amministrativa ha compreso l’importanza del dialogo e del confronto diretto con persone e istituzioni, costruendo un rapporto di fiducia con chi vive quotidianamente le sfide del territorio.

L’impegno nelle Politiche Sociali

Nel 2021 le è stata affidata la delega alle Politiche Sociali. Al momento dell’insediamento, il settore dei servizi sociali si trovava in una fase di stallo, anche a causa delle conseguenze del periodo post-Covid. Diversi servizi fondamentali erano stati interrotti e si è reso necessario riorganizzare l’intero sistema.

Sono stati riattivati i programmi di assistenza domiciliare, il servizio di trasporto per le persone fragili, il supporto ai bambini con bisogni educativi speciali (BES) e il Servizio Civile, con giovani impegnati sul territorio anche in attività di prevenzione, come la sensibilizzazione contro le truffe agli anziani.

È stato inoltre istituito lo Sportello di Segretariato Sociale, con operatori dedicati a supportare i cittadini su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, garantendo risposte tempestive e concrete. Un lavoro reso possibile grazie alla sinergia con gli uffici comunali, per coordinare interventi efficaci e duraturi.

Il rilancio del Nido Comunale “Collodi”

Tra i progetti più significativi figura il rilancio del Nido Comunale “Collodi”. Durante la pandemia la struttura era stata chiusa; con il sostegno del sindaco Orlandino Greco, è stata riaperta come nido pubblico, restituendo al territorio un servizio essenziale per le famiglie.

Il Nido “Collodi” rappresenta oggi non solo uno spazio educativo, ma anche un luogo di crescita e socializzazione, con una programmazione didattica strutturata e attività extracurriculari che coinvolgono bambini e famiglie, rafforzando il legame tra scuola e comunità.

Politiche sociosanitarie e lavoro di rete

Nel 2023, con la conferma della delega alle Politiche Sociali e l’aggiunta della delega alle Politiche Sociosanitarie, l’impegno si è ampliato ulteriormente. Sono stati avviati screening sanitari periodici per diverse fasce d’età, insieme a programmi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti a bambini, famiglie e anziani. Al centro dell’azione amministrativa vi è la costruzione di una rete solida e integrata. La collaborazione con scuole, parrocchie, associazioni e forze dell’ordine nasce dalla convinzione che solo un’azione condivisa possa produrre risultati concreti.

Non mancano le difficoltà: burocrazia, risorse economiche limitate e carenza di mezzi possono rallentare la realizzazione dei progetti. Tuttavia, il contributo delle associazioni attive nel welfare sul territorio di Castrolibero ha rappresentato un supporto prezioso, favorendo socialità, aggregazione e opportunità concrete per tutti.

Progetti futuri e visione

Tra i progetti in programma figurano iniziative sulla genitorialità nelle scuole, l’apertura di sportelli di ascolto e supporto, programmi di prevenzione per tutte le fasce d’età, eventi aggregativi e convegni tematici, oltre al rafforzamento dell’Ufficio di Piano nell’Ambito 2 di Rende, con l’obiettivo di costruire servizi sociali integrati e duraturi.

Il filo conduttore dell’impegno politico è la convinzione che la politica debba essere al servizio delle persone, con passione, dedizione e attenzione ai bisogni reali della comunità. Ogni iniziativa nasce dal desiderio di contribuire a una Castrolibero più inclusiva, coesa e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro.