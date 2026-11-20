La capogruppo del M5S chiede chiarimenti sul trasferimento e sulla sede provvisoria al Museo Multimediale San Francesco: segnalate criticità per personale e utenti

Chiarire le ragioni della chiusura al pubblico del Centro per l’impiego di Paola e indicare una data certa per la riapertura. È la richiesta avanzata da Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, attraverso un’interrogazione a risposta scritta depositata al presidente dell’assemblea Salvatore Cirillo.

Secondo quanto riferisce la consigliera, gli uffici risultano chiusi dal 2 ottobre 2026, con conseguenze per lavoratori, disoccupati e imprese di un bacino che comprende gran parte dei Comuni del Tirreno cosentino. I nuovi locali destinati al centro, sostiene Scutellà, sembrerebbero già disponibili, ma il trasferimento e l’allestimento non sarebbero stati completati.

Nel frattempo, il personale è stato sistemato, con turnazioni, nei locali del Museo Multimediale San Francesco di Paola. Una soluzione sulla quale la capogruppo solleva dubbi riguardanti la riservatezza dei colloqui, la sicurezza degli ambienti di lavoro e l’accessibilità per le persone con disabilità.

L’interrogazione chiede alla Giunta regionale di ricostruire le motivazioni amministrative e tecniche della prolungata chiusura, precisare lo stato della nuova sede e spiegare che cosa impedisca il trasferimento. Scutellà domanda inoltre se sia stata effettuata una valutazione formale dell’idoneità dei locali temporanei sotto il profilo della sicurezza e della tutela dei dati personali.

Al centro dell’iniziativa resta la richiesta di un termine definito per il trasferimento e il completo ripristino dei servizi al pubblico.

«I servizi pubblici per il lavoro non possono essere penalizzati da ritardi organizzativi e soluzioni provvisorie inadeguate», dichiara Scutellà. «La Regione ha il dovere di garantire condizioni lavorative dignitose al personale e restituire tempestivamente ai cittadini di Paola e dell’intero comprensorio un presidio essenziale per il sostegno all’occupazione».