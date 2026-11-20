Quando una malattia oncologica o le terapie necessarie per affrontarla possono compromettere la fertilità, anche la possibilità di avere figli in futuro entra nelle decisioni da prendere prima delle cure. È il tema da cui parte il corso aziendale «Preservazione della fertilità maschile: qualità e sicurezza nelle criobanche», in programma lunedì 23 novembre nella biblioteca del presidio ospedaliero dell’Annunziata, a Cosenza.

A promuovere l’iniziativa è Pina Peluso, responsabile della Banca del Seme dell’Annunziata. «Alcune patologie, in particolare quelle oncologiche, e i trattamenti necessari per contrastarle possono compromettere la capacità riproduttiva», spiega Peluso. In questi casi, la possibilità di conservare il seme prima dei trattamenti può aiutare a non precludere un futuro progetto di genitorialità.

Dal rischio di infertilità alla sicurezza delle criobanche

Il corso affronterà il tema da tre prospettive. La prima sessione sarà dedicata al rischio di infertilità legato alle patologie oncologiche e ai trattamenti antitumorali, a partire dall’esperienza della Banca del Seme dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

La seconda entrerà nel merito del funzionamento delle criobanche, con un approfondimento sui requisiti organizzativi, tecnologici e normativi, sulle procedure di conservazione, sui controlli di qualità e sulla gestione del rischio clinico. L’ultima sessione riguarderà invece i diritti della persona, il consenso informato e le responsabilità connesse alla crioconservazione.

La Banca del Seme è già presente all’Annunziata. La novità annunciata dall’Azienda è il primo corso interno che mette insieme gli aspetti clinici, tecnici e giuridici della preservazione della fertilità. L’obiettivo è rafforzare le competenze dei professionisti e dare più spazio a questo tema nei percorsi di cura.