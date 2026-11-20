Dalle particelle rilevate dalle sonde spaziali ai composti del vanadio da studiare per la loro possibile attività antitumorale. Sono i due progetti che Domenico Trotta e Lino Antonio Hernández Mazzocchin porteranno all’Università della Calabria dopo aver vinto il programma ministeriale «Rita Levi Montalcini». A loro si aggiunge Anna Latorre, neurologa e neuroscienziata di origini cosentine che rientra in Calabria dopo una carriera nel Regno Unito. L’ateneo l’ha reclutata per chiamata diretta come professoressa associata di Neurologia.

Due progetti di ricerca, sei anni per svilupparli

Il programma Montalcini, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si rivolge a studiosi che lavorano all’estero da almeno tre anni. I vincitori possono scegliere l’università italiana in cui sviluppare il proprio progetto, che dura sei anni. L’UniCal ha previsto per loro l’esonero dagli impegni didattici, così da permettere a entrambi di dedicarsi interamente alla ricerca.

Per Domenico Trotta si tratta di un ritorno. Il fisico si è formato all’UniCal prima di conseguire il dottorato alla Queen Mary University of London e proseguire la propria attività all’Imperial College. Ha ottenuto fellowship dell’Agenzia spaziale europea e della Royal Society. Al Dipartimento di Fisica lavorerà a ShockCraft, un progetto dedicato allo studio delle particelle energetiche attraverso le osservazioni delle sonde spaziali.

Lino Antonio Hernández Mazzocchin entrerà invece nel Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche. Professore associato all’Universidad Simón Bolívar, in Venezuela, è autore di oltre sessanta pubblicazioni e ha ricevuto l’Arthur E. Martell Early Career Prize e il Premio nazionale delle scienze venezuelano. All’UniCal studierà nuovi composti del vanadio per valutarne la potenziale attività antitumorale.

Anna Latorre tra il campus e gli ospedali calabresi

Dal 2016 Anna Latorre ha collaborato con lo University College London, dove ha ricoperto i ruoli di Honorary Lecturer e Honorary Associate Professor nell’ambito delle neuroscienze cliniche e dei disturbi del movimento. Alla ricerca ha affiancato l’attività ospedaliera come Consultant Neurologist nel Regno Unito.

All’UniCal entrerà nel Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. Al lavoro universitario affiancherà l’attività clinica negli ospedali calabresi e assumerà la responsabilità scientifica del Centro di Neuroscienze e Salute del Cervello, di cui l’ateneo annuncia la prossima apertura nel campus.