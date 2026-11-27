Il Consiglio comunale ha adottato il piano il 9 ottobre 2023. Secondo Dora Mauro e Giuseppe Smurra, le misure di salvaguardia sono decadute: da qui la richiesta di chiarimenti per cittadini, tecnici e imprese

Quali regole deve seguire oggi chi presenta una pratica edilizia a Corigliano-Rossano? È il chiarimento che Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale sul Piano strutturale associato della Sibaritide (Psa). Il Consiglio comunale lo ha adottato il 9 ottobre 2023, ma, secondo la coordinatrice cittadina Dora Mauro e il responsabile del dipartimento Territorio Giuseppe Smurra, a oltre tre anni da quel voto l’iter di approvazione definitiva non si è ancora concluso.

Il punto sollevato dai due esponenti riguarda il periodo tra l’adozione e l’approvazione del piano. Secondo la loro lettura, sono decadute le misure di salvaguardia previste dall’articolo 60 della legge urbanistica regionale n. 19 del 2002. «Viene così meno il regime di salvaguardia che aveva inciso sulle determinazioni urbanistiche ed edilizie, mentre il nuovo strumento di pianificazione resta privo della sua approvazione definitiva», scrivono Mauro e Smurra. Al Comune chiedono di precisare il quadro di riferimento per le decisioni urbanistiche ed edilizie e di indicare come intenda procedere.

Per FdI resta aperta anche una questione che risale alla fusione tra Corigliano e Rossano. I due esponenti richiamano i piani regolatori generali dei due ex Comuni e il Psa, condiviso con i Comuni limitrofi ma ancora in attesa del passaggio definitivo. Il nodo politico, sostengono, è come programmare servizi e infrastrutture per l’intera città mentre restano distinte le scelte urbanistiche ereditate dai due territori.

«Come si possono programmare infrastrutture, servizi, investimenti e sviluppo economico senza considerare il territorio nella sua interezza?», chiedono Mauro e Smurra. «Corigliano-Rossano non può continuare a navigare a vista, in balia delle onde».