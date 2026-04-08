Il quadro politico delle prossime clezioni comunali di Cosenza si arricchisce di un nuovo tassello. Il movimento Legalità Democratica ha infatti ufficializzato la propria partecipazione alla competizione elettorale con una lista autonoma, non svelando però la sua collocazione.

Ad annunciarlo è Maximiliano Granata, figura di riferimento del movimento e attuale presidente del Consorzio Valle Crati. «Saremo presenti con una nostra lista - ha dichiarato - per portare avanti un progetto politico fondato su legalità, trasparenza e tutela dei cittadini». Granata sottolinea la volontà di non scendere a compromessi con pratiche amministrative ritenute poco corrette, proponendo invece un modello alternativo basato su principi di rigore e responsabilità.

Tra i temi centrali del programma emergono questioni particolarmente sentite dalla cittadinanza: la gestione dei rifiuti, la depurazione delle acque e la lotta all’illegalità. Ambiti sui quali il movimento intende costruire una proposta concreta, con l’obiettivo di incidere in maniera significativa sulla qualità della vita urbana. «Cosenza ha bisogno di una classe dirigente che metta al centro l’interesse pubblico» ha ribadito il presidente, evidenziando la necessità di un cambio di passo nella gestione amministrativa della città. Il movimento - fa sapere Granata - è già al lavoro per definire squadra e programma elettorale, che saranno presentati nelle prossime settimane.