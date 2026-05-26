Un'occasione di riflessione sul delicato equilibrio tra solidarietà fiscale e tutela della ricchezza dei cittadini,

Venerdì 29 maggio 2026, ore 20:00, al Best Western Premier “Villa Fabiano Hotel” il Rotary Club Rende organizza il convegno “Il dovere tributario tra solidarietà ed equità”. Interverranno il prof. Alessandro Giovannini (Università di Siena), il prof. Michele Mauro (Università “Magna Graecia” di Catanzaro) e il dott. Alberto Liguori (Procuratore della Repubblica, direttore nazionale dell’Ufficio Ispettivo della Giustizia Tributaria).

Tema: conciliare la funzione redistributiva del fisco con la tutela della capacità contributiva e la certezza del diritto; strumenti per combattere l’evasione senza penalizzare imprese e risparmi. Un'occasione di riflessione sul delicato equilibrio tra solidarietà fiscale e tutela della ricchezza dei cittadini, in un confronto autorevole tra alcuni tra i più qualificati esperti del settore.