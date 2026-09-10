I meloniani da settimane punzecchiano il consigliere regionale e i suoi due assessori dove sono più sensibili: manutenzione e verde pubblico. L’assessore Sconosciuto ha scelto di ribattere colpo su colpo

Punzecchiature, ancora non proprio da campagna elettorale. Più che altro schermaglie che ne annunciano l’imminente arrivo. Da qualche settimana il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, da poco gestito da Nicola Caruso fresco vincitore di congresso, ha messo nel mirino a Cosenza Francesco De Cicco e gli uomini della sua giunta. Vale a dire Gianluca Orrico e in particolare Pasquale Sconosciuto, che non ha mancato di rispondere a tono sui social.

L’oggetto delle contestazioni sono, secondo i meloniani, le contraddizioni che il gruppo del consigliere regionale vive quotidianamente. L’affondo iniziale c’è stato sul tramonto di agosto quando proprio Caruso si espose personalmente. «De Cicco - disse - non può certo chiamarsi fuori da questa valutazione. Lui non è solo un uomo del popolo ma ha avuto responsabilità amministrative per dieci anni e ha ricoperto a lungo deleghe direttamente legate a molti dei problemi che ancora oggi vengono denunciati dai cittadini, dalla manutenzione alla rete idrica, dalla fognatura al decoro urbano, dall’illuminazione fino alla pulizia e ad altri servizi essenziali».

Da qui sono partiti una serie di video ironici da parte di Gioventù Nazionale, l’organo giovanile di Fratelli d’Italia, tesi a mettere in difficoltà gli esponenti della giunta Caruso di area De Cicco. Hanno postato una serie di fotografie di zone centrali di Cosenza in cui il decoro urbano è differente dal racconto portato avanti da Palazzo dei Bruzi, con una caption ben oltre lo sfottò: “Caro amico di scrivo: verde pubblico tra narrazione e realtà”.

La risposta di Sconosciuto è stata laconica e dissacrante, ma individua un presunto mandante di questi attacchi social. «Cari amici vi scrivete - ha commentato l’assessore - 8 mi piace e 2 commenti. Alla grande! Ah, dimenticavo: 280 milioni di euro di debiti certificati. Il vostro partito per 10 anni ha gestito l’ufficio finanziario del comune di Cosenza. Risultato? Dissesto finanziario. Indovinate chi era il presidente della commissione Bilancio, un certo Giuseppe D’Ippolito: vostro fratello d’Italia».

Ma non poteva certo finire qui e proprio ieri è andata in scena una nuova puntata in cui Gioventù Nazionale ha punzecchiato il titolare della delega alla Manutenzione. Ha preso spunto da un’intervista rilasciata al nostro network dall’assessore alle Attività Produttive Sarino Branda in cui annuncia l’imminente lancio della campagna “Adotta una Via”. In pratica, i cosentini potranno “adottare” una strada, pulirla e mantenerla. Per ragazzi di Fratelli d’Italia un vero e proprio commissariamento del raggio d’azione di Sconosciuto che, anche in questo caso, non le ha mandate a dire. Se questi sono i presupposti, si annunciano mesi molto interessanti e una lunga serie di battage mediatici...