Il Sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nel quartiere di via Popilia, soffermandosi in particolare nelle aree di Vaglio Lise, del secondo, del terzo e dell’ultimo lotto, dove ha incontrato numerosi residenti, ascoltandone direttamente segnalazioni, esigenze e criticità. Nel corso della visita, il primo cittadino ha potuto constatare personalmente alcune situazioni che ha definito non rispondenti agli standard di decoro che l’Amministrazione comunale intende garantire alla città, documentando con fotografie le condizioni di alcune zone del quartiere.

Al termine del sopralluogo, il Sindaco ha immediatamente interessato il dirigente del settore competente affinché venissero richiamate Ecologia Oggi e le cooperative sociali incaricate dei servizi di decoro urbano, chiedendo interventi puntuali e un innalzamento degli standard qualitativi.

"Ho voluto verificare personalmente lo stato dei luoghi e confrontarmi con i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Franz Caruso – perché ritengo fondamentale essere presenti sul territorio, come ho sempre fatto, pur senza darne necessariamente comunicazione pubblica. Quella che ho riscontrato in alcune aree di via Popilia è una situazione che merita attenzione e che non può corrispondere al livello di decoro che voglio per Cosenza".

"Per questo motivo – ha proseguito Franz Caruso – ho dato immediata disposizione al dirigente del settore di richiamare Ecologia Oggi e le cooperative sociali affinché il lavoro loro affidato venga svolto con maggiore efficacia. Il Comune investe risorse importanti e mette a disposizione strumenti e personale per garantire servizi adeguati. Per questa ragione chiediamo il pieno rispetto degli impegni contrattuali e che gli interventi di spazzamento, raccolta dei rifiuti, cura del verde e decoro urbano siano assicurati con continuità, puntualità e qualità. I Direttori dell’esecuzione dei contratti continueranno a svolgere un’attenta attività di controllo affinché ogni servizio venga reso secondo gli standard previsti".

L’attenzione dell’Amministrazione comunale sul quartiere di via Popilia si inserisce in un’attività costante di ascolto e monitoraggio del territorio, portata avanti in piena sinergia tra il Sindaco, gli assessori competenti e gli uffici comunali. L’assessore al Verde Pubblico, Decoro Urbano e Servizi Connessi, Quartieri e Frazioni, Gianluca Orrico, sta seguendo le attività di competenza dell’assessorato, in raccordo con il Sindaco e con gli uffici, nell’ambito delle azioni finalizzate a migliorare la qualità degli spazi urbani e dei servizi rivolti ai cittadini. Analogo coordinamento riguarda il settore della Manutenzione, seguito dall’assessore Pasquale Sconosciuto, con il quale il Sindaco sta condividendo le priorità operative e le attività necessarie per garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze dei quartieri.

Il confronto con gli assessori e con le strutture comunali consentirà di proseguire il lavoro già avviato, individuando ulteriori interventi utili a rafforzare il livello complessivo del decoro urbano e della manutenzione cittadina. "Il decoro della città – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – rappresenta una priorità assoluta della mia Amministrazione e continueremo ad esercitare la massima attenzione affinché ciascuno faccia la propria parte. Una città pulita e ordinata non dipende esclusivamente dall’azione del Comune o delle aziende incaricate dei servizi, ma anche dal senso civico di ogni cittadino.

Nessun intervento, anche il più capillare, potrà essere realmente efficace se continueranno comportamenti incivili come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti o il mancato rispetto delle regole. Il decoro urbano è una responsabilità condivisa: l’Amministrazione continuerà a fare la propria parte con determinazione, ma chiede a tutti i cosentini di contribuire, con comportamenti corretti e rispettosi, alla tutela della nostra città".