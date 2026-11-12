«Siamo tornati a Contrada Caricchio, dove alcuni mesi fa avevamo denunciato una strada franata che costringe numerose famiglie a percorrere tragitti molto più lunghi per raggiungere negozi, farmacie e servizi. Sono passati mesi e non è cambiato nulla. A Serra Sottana e Serra Soprana abbiamo trovato strade dissestate e vere e proprie discariche abusive lungo la carreggiata. A Venneri abbiamo documentato quello che appare come uno scarico fognario a cielo aperto, probabilmente riconducibile a una vasca, in un’area priva di collegamento alla rete pubblica».

È quanto denuncia Giacomo Mancini, della Direzione del PD Calabria e già parlamentare socialista, in un nuovo video realizzato nelle contrade di Cosenza. «Quello che abbiamo visto racconta una situazione di abbandono che si trascina da anni. Non parliamo di richieste straordinarie, ma di servizi essenziali che un’amministrazione comunale dovrebbe garantire a tutti».

Tra le criticità più gravi figura l’assenza della rete fognaria pubblica in vaste porzioni di Caricchio, Casali, Serra Soprana, Serra Sottana e Venneri. Numerose famiglie sono costrette da decenni a utilizzare fosse biologiche e vasche settiche, sostenendo direttamente i costi di manutenzione e svuotamento, con possibili conseguenze anche sotto il profilo igienico-sanitario. A questo si aggiunge l’assenza del gas metano nelle contrade Serra Soprana, Serra Sottana e Venneri. Circa un anno fa i residenti avevano promosso una raccolta di firme per chiedere l’estensione della rete, ricevendo, secondo quanto riferiscono, una risposta negativa motivata dalla mancanza di fondi.

Non sono problemi nuovi. Dal 2024 si sono susseguite denunce pubbliche, raccolte di firme e diverse interrogazioni consiliari, senza che le criticità segnalate abbiano trovato soluzione. «E dal Comune? Si sono stretti nelle spalle. Non ci sono soldi, dicono. Ma non si può continuare a rispondere così a chi chiede servizi fondamentali. Le condizioni delle strade, la presenza di discariche abusive, l’illuminazione insufficiente e la mancanza di infrastrutture incidono ogni giorno sulla qualità della vita delle persone».

Per Mancini, la questione riguarda il rapporto tra il Comune e tutte le parti del territorio cittadino. «Contrade e frazioni sono Cosenza. Chi abita qui paga le tasse, ha gli stessi doveri e deve avere gli stessi diritti di ogni altro cittadino. Non è accettabile che la distanza dal centro significhi minore attenzione e meno servizi». «Noi inizieremo da qui: realizzazione della rete fognaria dove manca, eliminazione e bonifica delle discariche abusive, ripristino delle strade danneggiate, potenziamento dell’illuminazione, manutenzione costante e programmazione dell’estensione della rete del gas metano, verificandone fattibilità e risorse necessarie». «Perché Cosenza è una sola. E merita tutta lo stesso amore e la stessa cura», conclude Mancini.