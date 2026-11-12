I Democratici Progressisti Meridionalisti dopo l’ok al project financing in Consiglio: «Un quarto di secolo regalato ai privati. Si tratta di una scelta miope e un macigno sulle tasche dei cittadini su cui anche un membro della maggioranza non era d’accordo»

«Il voto espresso ieri sera dal Consiglio comunale di Cosenza sull’affidamento in project financing della gestione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura rappresenta una pagina nera per la nostra città e l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione comunale completamente scollegata dai reali bisogni del territorio». Lo affermano in una nota i Democratici Progressisti Meridionalisti.

Il movimento che fa riferimento al consigliere regionale Francesco De Cicco in un duro comunicato ha condannato «fermamente questa scelta scellerata». «Regalare a un soggetto privato gli utili generati dai parcheggi a pagamento per i prossimi venticinque anni - hanno evidenziato - costituisce un danno economico inaccettabile per le casse del Comune e, di conseguenza, per le tasche dei cosentini».

Poi ancora: «Introitare direttamente quelle somme avrebbe consentito all’ente di disporre di risorse certe e immediate da reinvestire nella programmazione di interventi strutturali non più rinviabili, a partire dalla manutenzione straordinaria delle strade e dal decoro urbano. Invece, la maggioranza ha preferito l’ennesima esternalizzazione, consegnando una rendita di posizione a un privato per un quarto di secolo».

«Viabilità, commercio e turismo: una visione inesistente»

«La gestione della sosta non può essere ridotta a una mera operazione di cassa - dicono i Democratici Progressisti Meridionalisti - ma merita una pianificazione complessiva e un coinvolgimento reale delle categorie produttive. Pensiamo soprattutto ai commercianti, che subiscono quotidianamente le criticità della sosta e che avrebbero bisogno di politiche attive capaci di favorire e incentivare l’afflusso di visitatori dai territori limitrofi».

«Una mobilità urbana efficiente - fanno presente - dovrebbe inserirsi armonicamente nel piano del traffico, nel piano del commercio e in quello del turismo. Invece, ancora una volta, questa amministrazione fa acqua da tutte le parti. Emblematica è la contraddizione palese emersa in questi giorni: da un lato si annuncia in pompa magna l’avvio delle procedure di gara per il nuovo sistema di trasporto pubblico BRT; dall’altro, si imposta un piano della sosta, regalato ai privati, che non tiene minimamente conto del nuovo assetto della mobilità cittadina».

«Questa operazione - aggiungono - si tradurrà in una vera e propria sciagura, un macigno che peserà sulle spalle dei cosentini per un quarto di secolo. Una matassa ingarbugliata che, inevitabilmente, dovrà essere sbrogliata dalla prossima amministrazione comunale, nella speranza che non sia troppo tardi.

Servizi pubblici, lavoro e beni comuni a Cosenza: l’alternativa targata DMP

«La nostra idea di città è radicalmente opposta – sentenziano -. Sosteniamo con forza il mantenimento della gestione diretta dei servizi da parte del Comune, inserendoli all’interno del paniere dei servizi pubblici e di pubblica utilità. Anche sul piano occupazionale, la scelta dell'amministrazione si rivela estremamente limitata: mentre il project financing mira a garantire esclusivamente gli 8 posti di lavoro attuali, una gestione interna attenta, precisa e complessiva dell'intero sistema dei servizi avrebbe potuto generare molta più occupazione, arrivando a garantire fino a 80 posti di lavoro».

«Mantenere la gestione pubblica significa, da un lato, assicurare un controllo trasparente, tariffe a misura di cittadino e nuove opportunità occupazionali; dall'altro, disporre di una fonte di entrate fondamentale per le casse comunali. Risorse vitali per sostenere e gestire quelle strutture pubbliche (dedicate alla cultura, allo sport e al turismo) che non sono economicamente remunerative ma che è un dovere civico e politico assicurare alla collettività.

«Un chiaro segnale di quanto questa decisione sia politicamente debole e divisiva arriva direttamente dall'aula - chiude il gruppo di De Cicco evidenziando la mancata alzata di mano di Alimena del Pd -. L'astensione di un membro della maggioranza, che ha espresso palese contrarietà politica al provvedimento. È l’ennesimo sintomo evidente che la coalizione che sostiene il sindaco non gode affatto di ottima salute ed è ormai tenuta insieme soltanto da logiche di sopravvivenza amministrativa, a scapito del futuro di Cosenza».