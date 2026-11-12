Carenza di personale e turni massacranti per il personale sanitario impiegato tra degenza e pronto soccorso dedicato. Il segretario aziendale Bonasso: «Operatori esposti a stress e tensioni quotidiane»

La carenza di personale sanitario in servizio nell’unità operativa complessa di pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, è ormai diventata insostenibile. Lo denuncia la Cisl Fp in una nota a firma del segretario aziendale Giuseppe Bonasso, inviata al direttore generale Vitaliano De Salazar.

Segnalazioni cadute nel vuoto

«Nonostante le reiterate segnalazioni e le continue sollecitudini inviate nel tempo per evidenziare le criticità operative - si legge nel documento – si prende atto con profondo sconcerto che ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento risolutivo, né un piano straordinario di assunzione o di adeguamento delle risorse. Il nocciolo centrale di tale insostenibile contesto risiede nel fatto che al personale del reparto di pediatria viene imposto di garantire e coprire il servizio di pronto soccorso pediatrico nell’arco delle 24 ore. Tale servizio – spiega il sindacalista – pur disponendo di spazi fisici dedicati all'interno della struttura, non risulta essere mai stato formalmente istituito od opportunamente incardinato nell'atto aziendale con un proprio organico dedicato. Di conseguenza, l'intera attività di emergenza-urgenza pediatrica viene impropriamente scaricata ed addebitata al personale della pediatria».

Sovraccarico insostenibile

«Questa prassi sottrae sistematicamente dal reparto sia l'unità infermieristica che l'operatore socio-sanitario (già accorpati con turno condiviso per carenza con la chirurgia pediatrica), lasciando di fatto all'interno della degenza la sola ed unica unità infermieristica, la quale si trova a dover gestire completamente fino a 12 posti letto e complessi quadri clinici che includono anche 2 o 3 pazienti oncologici ad elevata complessità assistenziale. Tale assetto organizzativo viola apertamente le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo i lavoratori in una condizione di fortissimo stress lavoro-correlato e di sovraccarico psicofisico, in palese contrasto con le norme sulla tutela dell'orario di lavoro e dei riposi. Inoltre – aggiunge Bonasso – privare un reparto pediatrico con degenti oncologici e ad alta complessità della necessaria presenza di personale compromette i livelli minimi di assistenza, esponendo i piccoli pazienti ad un inaccettabile aumento del rischio clinico e determinando un fisiologico ed inevitabile margine di errore professionale non imputabile a negligenza o imperizia degli operatori, bensì alla palese carenza strutturale delle risorse umane impiegate».

Tensioni all’ordine del giorno

«Come se ciò non bastasse, la condizione di estrema promiscuità e il prolungarsi dei tempi d'attesa determinati dall'impossibilità fisica di gestire contemporaneamente l'emergenza al PS e la degenza in reparto sfociano quotidianamente in gravissimi episodi di tensione. Durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro – si legge ancora nel documento - gli operatori sono costantemente soggetti ad attacchi violenti, aggressioni verbali e intimidazioni da parte dei genitori dei piccoli utenti che, esasperati dall'attesa anche per i codici minori, pretendono giustamente celerità, scaricando ingiustamente ed ingiustificatamente la propria rabbia sull'unico operatore presente. Tale situazione ha ormai superato ogni limite di tollerabilità ed espone i lavoratori a continui rischi per la propria incolumità fisica e psicologica».

Diffida formale

Per questi motivi il sindacato ha diffidato l’Azienda Ospedaliera ad «adempiere con massima urgenza e senza ulteriore ritardo al ripristino delle condizioni minime di organico e alla regolarizzazione/individuazione di personale dedicato al pronto soccorso pediatrico, garantendo la piena sicurezza dei lavoratori e la qualità delle cure erogate alla popolazione infantile. Contestualmente, in nome e per conto del personale operante nel reparto dell'UOC di Pediatria, si declina formale ed esplicita responsabilità civile, penale, disciplinare ed amministrativa per eventuali disservizi, ritardi, inefficienze o errori operativi non intenzionali, nonché per le conseguenze derivanti dalle reiterate aggressioni subite, che dovessero verificarsi durante il servizio e che siano direttamente o indirettamente riconducibili all'eccessivo ed insostenibile carico di lavoro e alla mancata programmazione dell'organico aziendale».