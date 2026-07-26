Appuntamento mercoledì 29 luglio alle ore 18. Il segretario regionale Incarnato: «Il prossimo anno avremo le elezioni amministrative a Cosenza e Catanzaro e in altri comuni e le elezioni politiche e dobbiamo puntare a vincere»

Mercoledì 29 luglio alle ore 18 all'italiana Hotel si celebrerà il congresso cittadino di Cosenza di Avanti PSI. Si apre la stagione dei congressi del partito che proseguirà nelle altre città e nei comuni in vista del congresso provinciale che si terrà in autunno.

«È un appuntamento importante - ha detto il segretario regionale Luigi incarnato - che vuole raccogliere partecipazione democratica e impegno per avviare una riflessione anche all'interno del centrosinistra. Crediamo che una coalizione riformista possa realmente governare l'Italia».

«I congressi - ha concluso Incarnato - sono un esercizio di democrazia e di partecipazione che avvicinano i cittadini alla politica. Il prossimo anno avremo le elezioni amministrative a Cosenza e Catanzaro e in altri comuni e le elezioni politiche e dobbiamo puntare a vincere nella consapevolezza di essere diversi da una destra populista e impreparata».