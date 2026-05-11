Da Principe ad Aieta, passando per Pappaterra senior e Magarò. Mercoledì prima assemblea e ratifica degli organismi. Contestualmente saranno nominati i coordinatori delle 5 province

Nei giorni scorsi si è costituita a Rende l’associazione politico-culturale denominata “I Rifomisti”. «L’associazione - si legge in una nota - si ispira ai valori e alla cultura meridionalista, liberal-democratica, cattolico-popolare, socialdemocratica-riformista, repubblicana-risorgimentale ed europeista. Nasce con l’obiettivo di porsi come nuovo punto di riferimento nel panorama politico, culturale e sociale calabrese».

E’ costituita da sindaci, dirigenti di partiti e di movimenti politici, nonché da esponenti politici «di comprovata esperienza nello scenario regionale calabrese e nazionale», da intellettuali, accademici e rappresentanti di categorie sociali provenienti da tutte le province calabresi. Il 13 maggio prossimo alle ore 17 presso l’hotel San Francesco d Rende si terrà la conferenza stampa di presentazione di questa nuova associazione politico-culturale.

Durante la conferenza stampa de “I Riformisti” saranno illustrati i valori fondanti, la mission dell'associazione e il manifesto programmatico, nonché, saranno presenti i soci fondatori. A seguire, si terrà la prima Assemblea degli iscritti che sarà chiamata a ratificare gli organismi, ad eleggere il comitato direttivo, i coordinatori delle 5 province e a scegliere il simbolo dell’associazione. Tra gli altri, hanno già aderito al progetto: