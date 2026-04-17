Il consigliere regionale di Forza Italia apprezza il lavoro del Sib e chiede un’azione unitaria tra Regione e Parlamento per il comparto

Il confronto istituzionale aperto sul futuro delle imprese balneari calabresi trova il sostegno del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che interviene dopo l’audizione svoltasi nella quarta commissione consiliare della Regione Calabria per ribadire la necessità di garantire certezze normative, misure efficaci e un’azione condivisa tra livello regionale e nazionale.

Nel suo intervento, De Caprio esprime un giudizio positivo sul percorso avviato e sottolinea come, in una fase definita delicata per il settore, sia fondamentale che le istituzioni sappiano offrire risposte tempestive e concrete a un comparto che considera strategico per l’economia e per l’identità del territorio calabrese.

L’apprezzamento per il lavoro del Sib e di Antonio Giannotti

Uno dei primi passaggi del comunicato è dedicato al Sindacato Italiano Balneari e al suo presidente regionale Antonio Giannotti, indicato da De Caprio come protagonista di un lavoro serio e responsabile nella rappresentanza delle istanze del comparto.

«In questa fase delicata – dichiara De Caprio – è doveroso riconoscere il lavoro serio e responsabile portato avanti dal Sindacato Italiano Balneari e, in particolare, dal suo presidente regionale Antonio Giannotti, che con determinazione e spirito costruttivo ha saputo rappresentare le istanze di un comparto strategico per l’economia calabrese, sollecitando un confronto istituzionale ampio e proficuo».

Per il consigliere regionale, il contributo delle organizzazioni di categoria resta decisivo nella costruzione di una linea condivisa che sappia tenere insieme tutela delle imprese e prospettive di rilancio.

Il richiamo all’unità istituzionale tra maggioranza e opposizione

De Caprio si sofferma anche sul clima emerso durante l’audizione, evidenziando come la convergenza registrata tra forze politiche di maggioranza e opposizione costituisca un segnale importante sul piano istituzionale.

Secondo il consigliere di Forza Italia, questa collaborazione rappresenta una prova di maturità politica e di attenzione concreta verso le esigenze delle aziende che operano sul demanio marittimo. Un passaggio che punta a valorizzare un metodo di lavoro condiviso, ritenuto necessario soprattutto davanti alle criticità che stanno attraversando il comparto.

Le proposte di legge e gli emendamenti in Parlamento

Nel comunicato viene poi richiamato il lavoro normativo in corso, sia in sede regionale sia in sede nazionale. De Caprio cita le due proposte di legge attualmente in discussione in Consiglio regionale, insieme agli emendamenti all’esame dell’ottava commissione del Senato della Repubblica.

«È proprio nei momenti di difficoltà – prosegue De Caprio – che le istituzioni sono chiamate a dare risposte chiare e tempestive. Le due proposte di legge in discussione in Consiglio regionale, unitamente agli emendamenti attualmente all’esame dell’ottava commissione del Senato della Repubblica, costituiscono un pacchetto organico di interventi coerenti e funzionali alla salvaguardia e al rilancio del comparto».

La linea indicata è quella di una risposta complessiva, capace di mettere in sicurezza il settore nel breve periodo e di costruire condizioni più stabili anche in prospettiva.

Il ruolo del centrodestra e il richiamo alla collaborazione

De Caprio rivolge un plauso ai consiglieri regionali, ai senatori calabresi impegnati sul piano parlamentare e alle organizzazioni sindacali di categoria, riconoscendo a tutti un contributo nella costruzione di soluzioni condivise.

Allo stesso tempo, rivendica il ruolo delle forze di centrodestra, che a suo giudizio starebbero mostrando attenzione e concretezza nell’affrontare i problemi del settore. «Desidero altresì evidenziare – aggiunge – il ruolo determinante delle forze di centrodestra, sia a livello regionale che nazionale, che stanno dimostrando attenzione e concretezza nell’affrontare le criticità del settore, senza tuttavia venir meno a uno spirito di collaborazione istituzionale che ha coinvolto positivamente anche le forze di opposizione».

È un passaggio che tiene insieme rivendicazione politica e volontà di sottolineare un terreno comune, in una materia che viene presentata come troppo importante per essere lasciata allo scontro frontale.

De Caprio: massimo impegno per misure efficaci

Nel finale del comunicato, il consigliere regionale ribadisce la propria disponibilità a sostenere fino in fondo l’iter delle proposte di legge in campo, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi a misure che possano offrire stabilità e prospettive alle imprese del settore.

«Come rappresentante istituzionale e come esponente di Forza Italia, garantisco il massimo impegno affinché si giunga in tempi rapidi all’approvazione di misure efficaci, capaci di offrire certezze normative, sostegno economico e prospettive di sviluppo alle imprese balneari calabresi».

Il comparto balneare come presidio economico e identitario

La chiusura del ragionamento allarga il perimetro oltre il dato economico. Il consigliere regionale definisce infatti il settore balneare non solo come una risorsa produttiva, ma anche come un elemento identitario del territorio calabrese.

«L’obiettivo comune – conclude De Caprio – deve essere quello di tutelare un comparto che rappresenta non solo un presidio economico, ma anche un elemento identitario del nostro territorio, assicurando alle imprese condizioni di stabilità e continuità in vista della prossima stagione e nel medio-lungo periodo».