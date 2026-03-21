Il consigliere regionale supplente di Forza Italia, subentrato a Gianluca Gallo, nel frattempo nominato assessore, è al lavoro per portare in Regione le istanze dei cittadini della provincia di Cosenza e in particolare del Tirreno cosentino, dove vive e lavora come imprenditore

A quattro mesi dall’inizio del mandato, il consigliere regionale di Froza Italia, Antonio De Caprio tira già le somme e traccia un primo bilancio della sua attività politica. E così il due volte sindaco di Orsomarso si sofferma sui temi caldi dell’attualità, che vanno della sanità alle infrastrutture, passando per il rilancio economico del Tirreno cosentino, di cui è espressione politica. «Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato – ha dichiarato durante l’intervista, facendo riferimento alla prima elezione risalente al mandato della compianta presidente Jole Santelli – con un lavoro improntato sull’ascolto del territorio e dei cittadini. Stiamo affrontando molte emergenze senza fare propaganda, perché credo che la politica debba puntare soprattutto su programmazione e sviluppo».

I trasporti e il progetto “metromare”

Tra le priorità di De Caprio figurano il potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo la fascia tirrenica, che qualche giorno fa si è tradotto nella proposta della realizzazione della “metromare del Tirreno”. «Con l’assessore Gianluca Gallo stiamo lavorando a un progetto per migliorare i collegamenti sulle stazioni minori da Lamezia fino a Praia a Mare e Tortora, con possibilità di interscambio anche con Sapri. Abbiamo già avuto un incontro in Regione con Trenitalia e RFI e attendiamo uno studio di fattibilità per aumentare le fermate».

La realizzazione del progetto consentirebbe principalmente di alleggerire il traffico estivo lungo la Ss18, soprattutto nel mese di agosto, quando risulta spesso congestionato a causa dell’alto flusso di turisti. De Caprio ha però invitato alla prudenza, ricordando i limiti tecnici della linea ferroviaria legati alla presenza dell’alta velocità e alla conformazione del tracciato.

La strada Scalea-Mormanno

Sempre sul fronte della viabilità, il consigliere regionale ha ribadito l’impegno sulla realizzazione del progetto della strada Scalea-Mormanno, avviato da oltre un decennio e mai ultimato. «La Scalea-Mormanno non sarà una strada a scorrimento veloce, ma la sua realizzazione rappresenta comunque un passo importante. Parliamo di un investimento di circa 80 milioni di euro da parte di Regione e Anas, utile a migliorare i collegamenti della Riviera dei Cedri, sia con l’autostrada che con la Fondo Valle del Noce».

Sanità e ospedali di confine

Ampio spazio anche alla sanità. De Caprio, seppur sia in carica da poco, ha già effettuato sopralluoghi in tutti gli ospedali della costa tirrenica, denunciandone diverse criticità e provando a risolverne alcune, come accaduto di recente sulla questione della paventata chiusura, oggi scongiurata, del reparto di Dialisi dell’ospedale di Praia a Mare. «La carenza di operatori riguarda tutta Italia, ma bisogna tenere alta l’attenzione sugli ospedali di confine come Praia a Mare e Trebisacce. L’obiettivo è restituire servizi adeguati ai cittadini». Ha poi aggiunto: «Sulla riapertura dell’ospedale di Praia siamo fiduciosi, ma senza fare promesse irrealistiche».

Attenzione alta anche sulle strutture sanitarie di Paola e Cetraro e sul poliambulatorio di Scalea, destinatario di interventi di potenziamento, anche grazie all’impegno della coordinatrice dei Distretti Sanitari dalla provincia di Cosenza, Angela Riccetti. «Stiamo lavorando per mettere in rete welfare e sanità e recuperare strutture rimaste inutilizzate».

Il porto di Diamante e il rilancio economico

Tra gli interventi in programma c’è anche l’avvio dei lavori del porto di Diamante, che finalmente, dopo un lungo iter giudiziario, dovrebbero riprendere grazie a un finanziamento stanziato dalla Regione guidata Roberto Occhiuto. «Parallelamente stiamo lavorando al rilancio economico del territorio, favorendo la collaborazione tra operatori. L’Expo del Tirreno – che si è svolto a Scalea dal 15 al 17 marzo, ndr) - ha dimostrato che c’è grande attenzione soprattutto da parte dei giovani, ai quali chiedo di contribuire con idee e proposte per il futuro della Calabria».

Più attenzione al Tirreno cosentino

Il consigliere ha poi sottolineato il crescente interesse della politica verso il territorio della Riviera dei Cedri. «Se più colleghi si occupano del Tirreno cosentino significa che si sta lavorando bene. Serve un’azione corale». E ha aggiunto: «Per cui ben vengano, lasciatemi passare il termine, le “incursioni”, che tali non sono - ha specificato -, dei colleghi di maggioranza affinché si possano risolvere i problemi di questo territorio e si possa programmare lo sviluppo socio-economico».

Gli auguri al nuovo presidente della Provincia di Cosenza

De Caprio, inoltre, ha rivolto gli auguri al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, a tutti i consiglieri eletti, in particolare alla consigliera Caterina Bruno, «che fa parte di questa squadra che vuole lavorare sul Tirreno cosentino e vuole creare quei vasi comunicanti che, a mio modo di vedere, mancano nella provincia di Cosenza e sulla fascia tirrenica».

Un pensiero in vista della Pasqua

«Siamo alle porte della Santa Pasqua – ha detto in ultimo De Caprio – quindi è essenziale che ognuno di noi pensi anche a chi non vive momenti felici, a chi vive situazioni di disagio per vari motivo, che possano essere legati a questioni economiche, di sofferenza o di salute. È necessario che ci sia uno sforzo da parte di ognuno di noi, in particolare da un'istituzione come un consigliere regionale o un imprenditore, come chi vi parla, e che si riesca a dare il proprio contributo affinché anche chi è in difficoltà possa passare una serena e santa Pasqua».