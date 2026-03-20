Personale della Polizia di Stato di Cosenza, in esito ai servizi svolti sul territorio dal personale della sezione “Antirapina” della Squadra Mobile, in data 14 marzo 2026, ha arrestato a Cosenza, un uomo nella flagranza del reato di rapina. In particolare, la rapina è stata consumata ai danni dell’attività commerciale “Splendidi & Splendenti”, posizionata nei pressi del centro commerciale “2 Fiumi” di Cosenza, e il soggetto è stato bloccato dal personale della Polizia mentre tentava di uscire dall’esercizio commerciale subito dopo aver sottratto l’incasso, sicché si procedeva al suo arresto in flagranza di reato.

All’esito, la Procura della Repubblica di Cosenza (sulla base degli elementi acquisiti che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), ha richiesto la convalida dell’arresto ed applicazione di misura cautelare personale, e il GIP presso il Tribunale di Cosenza, in data 18 marzo 2026, ha adottato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento per l’ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.