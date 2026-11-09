Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale presente alla cerimonia di questa mattina: «La lotta alle mafie passa anche attraverso presidi di sicurezza, legalità e giustizia, capaci di sottrarre spazi di influenza alla criminalità e di garantire alle comunità la libertà di vivere, lavorare e investire senza condizionamenti»

«L’inaugurazione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato a Diamante rappresenta un momento importante per la comunità locale e per l’intero territorio dell’Alto Tirreno cosentino. Un presidio di legalità e sicurezza che rafforza la presenza dello Stato e conferma l’attenzione delle istituzioni verso le esigenze dei cittadini. Alla cerimonia, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, della sottosegretaria di Stato Wanda Ferro, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre che delle autorità civili, politiche e delle forze dell’ordine, è stato dato il giusto riconoscimento a un risultato raggiunto grazie a un percorso di collaborazione e sinergia istituzionale». È quanto dichiara Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale

«L’apertura del Commissariato di Diamante è un segnale concreto dell’attenzione dello Stato nei confronti dei territori e delle comunità che chiedono sicurezza, presenza e punti di riferimento. Non si tratta soltanto dell’inaugurazione di una struttura, ma dell’attivazione di un presidio che contribuirà a rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. La presenza dello Stato assume un significato ancora più importante in una terra che deve continuare a contrastare con determinazione ogni forma di criminalità organizzata e, in particolare, la presenza e l'infiltrazione della ’ndrangheta.

La lotta alle mafie passa anche attraverso presidi di sicurezza, legalità e giustizia, capaci di sottrarre spazi di influenza alla criminalità e di garantire alle comunità la libertà di vivere, lavorare e investire senza condizionamenti. Non può esserci sviluppo autentico senza legalità, né futuro per i nostri territori se non si afferma con forza il principio che lo Stato è presente e non arretra di fronte alla criminalità».

Per il Capogruppo di FdI «questo risultato dimostra quanto sia importante lavorare insieme, superando ogni divisione e mettendo al centro l’interesse delle comunità. La sinergia tra Governo, Regione e amministrazioni locali ha consentito di raggiungere un obiettivo significativo, che oggi si traduce in un servizio concreto per i cittadini - continua Brutto -. Desidero rivolgere un ringraziamento al ministro Piantedosi, alla sottosegretaria Ferro che con impegno, determinazione e costante attenzione continua a rappresentare un punto di riferimento importante per la Calabria sui temi della sicurezza e della legalità, al presidente Occhiuto, al Sindaco di Diamante Achille Ordine e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo, così come alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono protezione e controllo. Investire sulla presenza dello Stato significa investire sulla tranquillità delle famiglie, sulla tutela delle attività economiche e sulla libertà delle comunità di crescere e guardare al futuro.

La sicurezza non è un tema astratto, ma una condizione essenziale per lo sviluppo e la qualità della vita. L’inaugurazione del Commissariato di Diamante va proprio in questa direzione: dare risposte concrete ai territori e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», conclude Brutto.