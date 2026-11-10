La Procura aveva chiesto quattro anni di reclusione. La difesa ha contestato l’assenza di elementi che collegassero Marras agli stupefacenti trovati nel 2019 nell’abitazione di cui era intestatario del contratto d’affitto

Il Tribunale di Cosenza ha assolto Francesco Marras nel processo relativo all’hashish e alla marijuana trovati nel 2019 in un’abitazione in Sila, della quale risultava intestatario del contratto di locazione. La decisione arriva a fronte della richiesta della Procura di condannarlo a quattro anni di reclusione.

Marras, difeso dall’avvocata Chiara Penna, ha sempre negato il proprio coinvolgimento nelle attività contestate. Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva, che aveva posto al centro l’assenza di elementi capaci di collegarlo alla detenzione degli stupefacenti.

Gli elementi richiamati dalla difesa

Nel corso del procedimento, la difesa ha evidenziato che il nome di Marras non compariva nelle intercettazioni e che nessuno degli assuntori sentiti durante le indagini lo conosceva. L’imputato, inoltre, non era presente nell’abitazione al momento della perquisizione.

Secondo la ricostruzione difensiva, Marras viveva stabilmente altrove con la compagna e raggiungeva la casa in Sila soltanto periodicamente, generalmente una volta al mese per qualche giorno.

Aveva lasciato la disponibilità dell’immobile a Francesco Oliviero, consegnandogli le chiavi perché potesse occuparsene e controllarlo. La difesa ha sostenuto che Marras non fosse a conoscenza di quanto eventualmente custodito nell’abitazione e che la titolarità del contratto d’affitto non fosse accompagnata da prove del suo coinvolgimento nelle condotte contestate.

Prescrizione per gli altri due imputati

Diverso l’esito per Francesco Oliviero e Antonio Chiodo. Nei loro confronti il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, dopo aver riqualificato le contestazioni nella fattispecie meno grave.

Gli altri imputati erano assistiti dagli avvocati Paolo Pisani e Domenico Caputo.