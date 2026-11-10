Ateneo e ospedale di Cosenza entrano nella comunità istituita dalla Commissione europea per sviluppare e valutare soluzioni contro tumori e patologie cardiovascolari. Sandra Costanzo sarà la referente

L’Università della Calabria e l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza entrano nella Rete europea dei centri di screening avanzato basato sull’intelligenza artificiale, istituita dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Apply AI. La partecipazione apre un confronto con le organizzazioni sanitarie impegnate nello sviluppo, nella sperimentazione e nella valutazione di strumenti a supporto della prevenzione e della diagnosi dei tumori e delle patologie cardiovascolari.

Referente per l’ateneo e l’Annunziata sarà Sandra Costanzo, professoressa ordinaria di Campi elettromagnetici dell’Unical, che farà parte anche del gruppo di lavoro sulle pratiche cliniche nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla cura delle malattie cardiovascolari.

Il contributo della ricerca dell’Unical

La partecipazione si inserisce nel percorso di ricerca e collaborazione internazionale condotto da Costanzo sulle applicazioni biomediche delle tecnologie a microonde e dell’intelligenza artificiale.

Tra gli ambiti di studio figurano lo sviluppo di sensori indossabili e radar per monitorare parametri fisiologici, come frequenza respiratoria e battito cardiaco, e le tecniche di imaging a microonde per la diagnostica dei tumori.

All’interno della rete, il contributo della docente riguarderà anche il gruppo “AI in cardiovascular care”, dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’assistenza cardiovascolare.

Tumori e patologie cardiovascolari: gli obiettivi della rete

Le attività della comunità europea si concentrano su due settori: le malattie oncologiche e quelle cardiovascolari. La rete offre occasioni per condividere esperienze e risultati, presentare evidenze raccolte attraverso progetti pilota e studi di valutazione e conoscere strumenti e buone pratiche.

Sono previsti anche percorsi di formazione e sviluppo delle competenze, insieme alla collaborazione con altre iniziative europee impegnate nell’innovazione tecnologica in sanità.

L’ingresso di Unical e Annunziata riguarda quindi la partecipazione a un percorso di ricerca, sperimentazione e confronto sulle applicazioni cliniche dell’intelligenza artificiale.

Il progetto COMPASS e il monitoraggio dei pazienti oncologici

Nello stesso ambito di ricerca si colloca COMPASS, acronimo di “Cardio-Oncology Multidisciplinary Patient Assistance Solution”, iniziativa internazionale finanziata dal programma europeo Innovative Health Initiative.

L’Università della Calabria partecipa con un gruppo del Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica, DIMES, guidato dal professor Raffaele Gravina.

Il contributo dell’ateneo comprende lo sviluppo di dispositivi indossabili per rilevare parametri fisiologici e di algoritmi di intelligenza artificiale Edge, capaci di elaborare i dati direttamente sui dispositivi. L’obiettivo è sostenere il monitoraggio continuo dei pazienti oncologici e contribuire a individuare precocemente possibili segnali di rischio cardiovascolare.

La partecipazione alla rete europea aggiunge un ulteriore ambito di collaborazione tra l’università, l’ospedale cosentino e le realtà internazionali che lavorano sull’intelligenza artificiale applicata alla salute.