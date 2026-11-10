Dalla fascia da capitano alle vittorie con Licata e Montalto, il calciatore ripercorre il suo percorso: «Posso lasciare la squadra, ma non ciò che ho amato per una vita»

Antonio Carrozza lascia la Rossanese. Il capitano rossoblù ha annunciato la decisione attraverso una lettera pubblicata sui social, ripercorrendo gli anni trascorsi con la maglia della squadra e spiegando il significato di una scelta che, dalle sue parole, appare particolarmente sofferta. Carrozza, che ha vestito per anni la maglia della Rossanese e ne ha indossato anche la fascia da capitano, ha sottolineato il legame con la squadra e con la tifoseria, ricordando di essere stato prima tifoso e poi giocatore della formazione rossoblù.

«Dopo una vita con questa maglia è arrivato per me il momento di salutare questi colori», scrive il calciatore. «Non è facile trovare le parole giuste, perché questa non è mai stata una maglia come tutte le altre». Nel suo messaggio, Carrozza ripercorre alcuni dei momenti più significativi vissuti con la Rossanese, tra cui la vittoria dei playoff contro il Licata per la Serie D, il successo nel campionato di Promozione a Montalto, la vittoria per 2-1 contro la Vigor Lamezia e il rigore realizzato nel derby contro il Castrovillari.

Accanto alle soddisfazioni, il capitano ricorda anche le delusioni sportive, dal playoff per la Serie C contro l’Avellino a Matera alla sfida playoff contro l’Aversa, vissuta da spettatore. Tra gli episodi più recenti cita anche la sconfitta nel derby di Coppa contro il Corigliano.

Un passaggio della lettera è dedicato alla tifoseria e ai gruppi che hanno accompagnato il suo percorso: «Quelli di sempre», la «Brigata Bizantina» e i «Boys Rossano». Un legame nato, racconta Carrozza, quando era ancora bambino e seguiva la squadra da tifoso.

La decisione di lasciare, spiega il calciatore, non sarebbe stata presa a cuor leggero. «Me ne vado con tanta sofferenza, perché lasciare qualcosa che hai amato fin da bambino non è mai semplice», scrive. «A volte, però, arriva il momento in cui bisogna fermarsi e trovare il coraggio di scegliere anche per se stessi».

Nella lettera Carrozza rivendica inoltre di avere sempre messo il gruppo davanti agli interessi personali e conclude sottolineando di lasciare la Rossanese «con il dolore nel cuore, ma con la coscienza pulita e la testa alta».

«Si può smettere di indossare una maglia, si può lasciare uno spogliatoio, si può rinunciare a una fascia da capitano, ma non si può cancellare ciò che si è amato per una vita», scrive. L’ultimo messaggio è rivolto ai tifosi: «Il capitano, prima ancora che il giocatore, resterà per sempre uno di voi».