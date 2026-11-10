Dopo l’incontro con Mattarella e il presidente albanese Begaj, il sindaco di Vaccarizzo Albanese chiede politiche educative e interventi per trasmettere la lingua alle nuove generazioni

Trasformare il riconoscimento delle comunità arbëreshë in politiche capaci di trasmetterne la lingua alle nuove generazioni. È la richiesta del sindaco di Vaccarizzo Albanese Antonio Pomillo dopo l’incontro del 9 novembre al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente albanese Bajram Begaj e una delegazione di sindaci dei Comuni italiani di tradizione arbëreshë.

Per Pomillo, l’attenzione nazionale deve avere un seguito nell’educazione, nella formazione e nella tutela del patrimonio linguistico. «Vorremmo che i nostri figli potessero continuare a pensare, parlare e riconoscersi in arbëreshë», afferma il sindaco.

Dal Quirinale il richiamo alla continuità della lingua

Nella nota diffusa dal Comune, Pomillo richiama il significato dell’intervento di Mattarella, che ha riconosciuto nelle comunità italo-albanesi un’esperienza di accoglienza, integrazione e conservazione dell’identità.

Secondo il sindaco, questo riconoscimento deve segnare un passaggio nell’approccio delle istituzioni alle minoranze linguistiche. La valorizzazione delle tradizioni e delle manifestazioni culturali deve accompagnarsi a interventi che consentano ai giovani di conoscere e utilizzare la lingua.

La questione posta da Pomillo riguarda dunque la continuità dell’Arbëria: assicurare che il patrimonio tramandato per oltre cinque secoli rimanga parte della vita delle comunità.

Il ruolo della Calabria e dei comuni del Cosentino

La nota indica nella Calabria la regione con la comunità arbëreshë più numerosa ed estesa, stimata in circa 30mila persone e concentrata soprattutto nella provincia di Cosenza. Richiama inoltre il suo inserimento tra i cento Marcatori Identitari Distintivi della Calabria.

Pomillo considera questo patrimonio un legame storico tra la regione, l’Albania e l’area balcanica, da sostenere attraverso politiche di tutela, formazione e promozione.

Il sindaco esprime anche apprezzamento per l’azione del presidente della Regione Roberto Occhiuto e dell’assessore alle Minoranze linguistiche Gianluca Gallo, ai quali attribuisce una rinnovata attenzione verso le comunità arbëreshë e il loro ruolo nella valorizzazione del territorio.

Vakarici e le relazioni con le comunità dei Balcani

Tra le esperienze locali, Pomillo richiama “Vakarici – Il Salotto Diffuso”, progetto ideato nel 2018 da Lenin Montesanto per il Comune di Vaccarizzo Albanese.

Il percorso comprende la Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe e il Concorso dei Vini Arbëreshë, insieme alle relazioni costruite con altre comunità: il gemellaggio con Berat, il Patto d’Amicizia con Rahovec e i rapporti avviati con Čair e Dibër.

L’obiettivo indicato dall’amministrazione è trasformare l’appartenenza culturale condivisa in rapporti continuativi tra territori.

L’appello di Pomillo alle istituzioni

Nel suo intervento, il sindaco richiama l’articolo 6 della Costituzione e la legge 482 del 1999 come riferimenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. La priorità politica indicata è dare concretezza a quei principi, soprattutto attraverso l’educazione e la trasmissione della lingua tra generazioni.

«Mattarella ci ha ricordato quanto sia grande questa eredità. Adesso spetta a noi dimostrare di esserne all’altezza», conclude Pomillo.