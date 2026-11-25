Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale commenta il via libera del Consiglio dei ministri e ringrazia Wanda Ferro. Il provvedimento deve ancora affrontare l’iter parlamentare

Angelo Brutto sostiene il percorso per il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali. Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Calabria commenta favorevolmente il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega, definendolo un passaggio verso il rafforzamento della rappresentanza e del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali.

«Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto la necessità di restituire alle Province la piena legittimazione popolare, perché non può esserci buona amministrazione senza responsabilità politica e non può esserci rappresentanza autentica senza il voto dei cittadini», afferma Brutto.

Il consigliere attribuisce al governo guidato da Giorgia Meloni il merito di aver avviato il percorso e rivolge un ringraziamento alla sottosegretaria al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, richiamandone il lavoro politico e istituzionale sul provvedimento.

Nella valutazione di Brutto, la precedente riforma ha indebolito il ruolo delle Province, riducendone funzioni, risorse e autorevolezza, con conseguenze sui servizi. Il capogruppo richiama in particolare strade, scuole, edilizia scolastica e programmazione territoriale, ambiti che considera centrali per la vita delle comunità.

«Il ripristino dell’elezione diretta non è una battaglia di poltrone, come qualcuno vorrebbe far credere, ma una battaglia di democrazia, partecipazione e responsabilità», sostiene. «Significa consentire ai cittadini di scegliere chi governa il proprio territorio e di giudicarne l’operato».

Il via libera del Consiglio dei ministri riguarda un disegno di legge delega e non equivale ancora al ritorno operativo del voto diretto. Il provvedimento deve affrontare il percorso parlamentare.

Brutto conferma il sostegno del partito alla proposta: «I territori hanno bisogno di istituzioni autorevoli, efficienti e soprattutto democraticamente legittimate. È questa la direzione giusta e Fratelli d’Italia continuerà a sostenerla con convinzione».