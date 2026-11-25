Il percorso dell’Asp di Cosenza è rivolto alle donne tra 50 e 69 anni già inserite negli elenchi dello screening che non effettuano una mammografia da almeno due anni. Prenotazioni tramite medico di famiglia o Segreteria distrettuale

È iniziato al Poliambulatorio di Quattromiglia, a Rende, un percorso gratuito di prevenzione del tumore al seno nell’ambito del programma di screening oncologico dell’Asp di Cosenza. Il servizio interessa il territorio del Distretto Valle Crati e si inserisce nelle iniziative sanitarie realizzate dall’Azienda insieme all’amministrazione comunale.

Il percorso è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, già presenti negli elenchi dello screening dell’Asp, che non abbiano effettuato una mammografia da almeno due anni.

Le prestazioni saranno eseguite da personale medico dell’Azienda sanitaria nell’Ambulatorio specialistico di Radiologia del Distretto sanitario, all’interno del Poliambulatorio di Quattromiglia.

Per accedere è necessaria la prenotazione. Le donne interessate possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure contattare la Segreteria distrettuale Screening, telefonicamente o tramite posta elettronica.